Osmanlı'da padişah sofralarının vazgeçilmez lezzeti: İşte Erzurum'un meşhur Kadayıf Dolması tarifi...

Osmanlı döneminde padişah sofralarının vazgeçilmez tatlısı olan Erzurum yöresine has enerji deposu Kadayıf Dolması, Dadaşlar tarafından özellikle soğuk havalarda daha fazla rağbet görüyor. Ramazan sofralarının baş tacı olan bu lezzetli tatlı, içerisinde bolca bal ve ceviz bulundurmasıyla kışın en çok tercih edilen tatlılar arasında yer alıyor. Özenle hazırlanan kadayıf dolması, hem göz alıcı sunumuyla hem de doyurucu tadıyla sofralara renk katıyor. Erzurum'un bu geleneksel tatlısı, yıllardır sıcaklığı ve lezzetiyle sofralarda ayrıcalıklı bir konuma sahiptir.