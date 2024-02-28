Osmanlı'da padişah sofralarının vazgeçilmez lezzeti: İşte Erzurum'un meşhur Kadayıf Dolması tarifi...
Osmanlı döneminde padişah sofralarının vazgeçilmez tatlısı olan Erzurum yöresine has enerji deposu Kadayıf Dolması, Dadaşlar tarafından özellikle soğuk havalarda daha fazla rağbet görüyor. Ramazan sofralarının baş tacı olan bu lezzetli tatlı, içerisinde bolca bal ve ceviz bulundurmasıyla kışın en çok tercih edilen tatlılar arasında yer alıyor. Özenle hazırlanan kadayıf dolması, hem göz alıcı sunumuyla hem de doyurucu tadıyla sofralara renk katıyor. Erzurum'un bu geleneksel tatlısı, yıllardır sıcaklığı ve lezzetiyle sofralarda ayrıcalıklı bir konuma sahiptir.
Erzurum'un en mehşur lezzetlerinden olan Kadayıf Dolması, tüm Türk mutfağında kendisine geniş yer bularak tadanları kendisine hayran bırakıyor. İç harcı, bol şerbetli, çıtır çıtır hamuru ile yiyenlerin tadına doyamadığı Kadayıf Dolması sofralarınızın vazgeçilmezi olmaya aday. Peki Osmanlı'da padişah sofralarının vazgeçilmezi olan bu eşsiz lezzet nasıl yapılır? İşte Erzurum'un meşhur Kadayıf Dolması tarifi...
KADAYIF DOLMASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER
400 gram tel kadayıf
200 gram ceviz içi (her bir dolma için 1 yemek kaşığı)
5 adet yumurta
Şerbeti için:
750 gram toz şeker
500 ml. su
1 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu
Kızartmak için:
2,5 su bardağı ayçiçek yağı
KADAYIF DOLMASI YAPILIŞI
Tatlının şerbeti için; toz şeker ve suyu derin bir karıştırma kabına alın.
Toz şeker eriyene kadar karıştırdığınız şerbet karışımını ocağa alın ve orta ateşte kaynamaya bırakın.
Yaklaşık 15-20 dakika kadar kaynayan ve kıvam alan şerbete limon suyu ekleyip karıştırdıktan sonra ocaktan alın.
Soğuması için cam bir kaseye alıp bir kenarda bekletin.
Oldukça taze olan tel kadayıfları küçük parçalara ayırmadan elinizle hafif bir şekilde açın.
Havalandırdığınız ve tel tel açtığınız tel kadayıfları yumurta büyüklüğünde öbeklere ayırın.
Mutfak tezgahı üzerinde dikdörtgen bir yufka gibi ince bir kat halinde tel tel açtığınız kadayıfın orta kısmına iri parçalar halinde ceviz içi yerleştirin.
Kenar kısımlarını içe doğru katladıktan sonra rulo şeklinde sarın.
Kadayıflar bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın.
Yumurtaları geniş bir kasede çırpın.
Ayçiçek yağını derin bir tencereye alın ve kısık ateşte kızdırın.
Hazırladığınız kadayıf dolmalarını tek tek çırpılmış yumurtaya buladıktan sonra kızmaya başlayan yağda altın sarısı renk alana kadar kızartın.
Kızaran tatlıları bir kevgir yardımıyla aldıktan sonra soğumuş olan şerbetin içine bırakın.
Şerbetini içmesi için kısa bir süre şerbet karışımında bekleyen tatlıları sevdiklerinizle paylaşın.
Afiyet olsun!
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