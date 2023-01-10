Disney CEO'su çalışanlardan haftada dört gün ofiste olmalarını istedi: 'Yüz yüze çalışmak yaratıcı işlerde önemli'

Yayınlanma: 10.01.2023 - 15:06

Güncelleme: 10.01.2023 - 15:06

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Monica Miller

BBC News, Singapur

Bob Iger, fiziksel olarak bir araya gelen çalışanların daha iyi iletişim ve daha yaratıcı olduklarını vurguladı. Iger, ofisten çalışmanın, çalışanların kariyerine de fayda sağlayacağını belirtti.

Disney, pandemi sürecinde koronavirüsün yayılmasını azaltmak için evden çalışma kararı almıştı.

Disney'i 15 yıl boyunca yöneten Bob Iger ise Disney+'tan istenen verimin alınamaması ve şirketin hisselerindeki keskin düşüşün ardından emekli olmuş ve yerine Şubat 2020'de Bob Chapek getirilmişti.

Chapek, Covid salgını nedeniyle eğlence parklarının kapatıldığı bir dönemde Disney'in başındaydı.

Iger ise iki ay önce sürpriz bir şekilde yönetim kurulu kararıyla yeniden şirket CEO'su olarak atanmıştı.

BÜYÜK ŞİRKETLER OFİSE DÖNÜYOR

Pek çok büyük şirket gibi, Disney de pandemi döneminde evden çalışma kararı almıştı.

Geçtiğimiz aylarda Snap, Tesla, Uber dahil pek çok şirket çalışma stratejilerinde bu tarz değişikliklere gitti.

Apple'da da eylül ayından itibaren haftada üç gün ofisten çalışılıyor.

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan satın alan Elon Musk da, kasım ayında çalışanların haftada 40 saat ofise gelmesini istemişti.