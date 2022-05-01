Gülse Birsel'den dikkat çeken Cem Yılmaz paylaşımı

01 Mayıs 2022 Pazar, 12:25

'Avrupa Yakası', 'Yalan Dünya' ve 'Jet Sosyete' gibi dizilere imza atan Gülse Birsel, üniversite yıllarını andı.

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olan Gülse Birsel, üniversite mezuniyetinde Cem Yılmaz ile yan yana oturduğu bir fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Fotoğrafta Birsel, komedyen Cem Yılmaz'la tesadüfen aynı masada oturduğunu açıkladı.

"CEM'LE TESADÜDEN YAN YANA DÜŞMÜŞÜZ"

Birsel, Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet törenine ait fotoğrafı, ''Boğaziçi Üni. mezuniyet töreninde bilmeden mizah paneli yaşanmış. Cem'le okuldan hiç tanışmadan tesadüfen yan yana düşmüşüz. Zaman yolcusuyum ve Cem Yılmaz'la selfie çektiriyorum gibi görünse de sadece genç irisiyim ve elimdeki galiba çatapat. Vay be'' notuyla paylaştı.

CEM YILMAZ'DAN YORUM

Ünlü komedyen Cem Yılmaz da fotoğrafa, ''11 bir yaşında harika bir çocuk olarak elalemin mezuniyetine salça olan diyelim. Gerçek bir saman tüneli" yorumunu yaptı.