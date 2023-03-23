Diyabet hastaları için Ramazan ayı tavsiyeleri

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 07:00

Diyabet hastalarının doktorlarından alacağı tavsiyelerle oruç tutabileceklerini ve kan şekeri düşüklüğü ’hipoglisemi’ hakkında bilgi veren Endokrinoloji Doç. Dr. Pınar Şişman, yurttaşlara uyarılarda bulundu.

"BU RİSK HER DİYABET HASTASI İÇİN FARKLI"

Şişman şöyle konuştu:

"Diyabet hastalarında uzun süren açlık esnasında kan şekeri tehlikeli olarak düşebilir. Ancak bu risk her diyabet hastası için farklıdır. Bu sebeple oruç tutma kararı verilmeden önce hasta, hekimi tarafından değerlendirilmelidir. Diyabetin tipi, kullanılan ilaçlar, genel sağlık durumu, eşlik eden hipertansiyon, kalp hastalığı gibi başka hastalıkların olup olmaması gibi birçok faktör oruç tutma kararında önem taşır."

Diyabeti hafif olan, kan şeker ölçümlerinin iyi seyrettiği doktoru tarafından teyit edilen, insülin ya da insülin salgılatıcı ilaçları kullanmayan diyabet hastalarının oruç tutması doktor onayı alındıktan sonra sorun teşkil etmeyeceğini belirten Şişman, şu ifadeleri kullandı: