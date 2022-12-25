Diyabet hastaları nelerden uzak durmalı? Neleri tüketmeli?

25 Aralık 2022 Pazar, 07:00

Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Oğuzhan Karatepe ve Diyetisyen Selin Hanlıoğlu, günümüzde yaygın olarak görülen hastalıklardan biri olan obezitenin çoğu kişide farklı hastalıkları da beraberinde getirdiğini söyledi.

Karatepe, "Tip II diyabet de bu hastalıklardan biridir. Tip 1 diyabette insülin üretimi yok iken Tip 2 diyabet hastalarında insülin üretimi vardır ancak hasta insülini kullanamaz haldedir. Bu yüzden kan şekeri hep yüksektir. Bu da organ hasarına neden olmaktadır. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde ise çok daha farklı hastalıkların ortaya çıkması mümkündür" diye konuştu.

Karatepe ve Hanlıoğlu, "Şeker hastalığı ameliyatı sonrası ilk 15 günlük periyotta hastalar sıvı dönemine başlarlar. Operasyon sonrası komplikasyon riskinin minimuma indirmek için taneli besinlerin tüketiminden kaçınılmalıdır" diyerek şunları kaydetti:

Şeker ameliyatı sonrası sıvı beslenme döneminde;

*Şeker içermeyen kompostolar tanesiz olduğu sürece tercih edilebilir.

*Ekşi meyvelerin suları içilmemelidir.

*Ara öğünlerde protein ihtiyacının karşılanması adına protein tozları, ayran veya süt gibi gıdalar tüketilebilir. Süt ve ayran gaz yapabileceği için laktozsuz çeşitleri tercih edilmelidir.

*Öğlen ve akşam öğünlerinde yağı alınmış kemik suyu, tavuk suyu ve et suyu gibi besleyici gıdalar tüketilmelidir. Ancak çorbaların içerisine mideyi rahatsız edeceğinden dolayı baharat, salça, soğan ve yağ eklenmemelidir.

Şeker ameliyatı sonrası püre beslenme döneminde;

*Püre şeklinde de olsa katı gıdaların yavaş yavaş tüketilmeye başladığı bu süreçte katı sıvı ayrımı yapılmalıdır.

*Yeterli miktarda protein tüketildiğinden emin olunmalı; püre formunda yumurta beyazı ve yağsız peynir; laktozsuz süt ve protein içecekleri tercih edilmelidir.

*Çiğ sebzelerin asit içeriği yüksek olduğu için tercih edilmemelidir.

*Püre beslenme döneminde yiyecekler iyice çiğnenmeli mideye en küçük halde gönderilmelidir.