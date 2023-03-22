Diyetisyenden 'Ramazanda dengeli beslenme' tavsiyesi

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 07:00

Sahurda protein içeriği yüksek olan yumurta ve peynirin sofralardan eksik edilmemesini isteyen Korkmaz, "İlk olarak sağlık sorunu yaşamayıp oruç tutan insanlarda, beslenme yanlışlığı olduğunda kilo alımına çok yatkın olmaktadırlar. Ramazanda ilk olarak sahura kalkıyoruz kesinlikle kalkmadan yatmak veya hiç yemeden yatmıyoruz" dedi.

Korkmaz, şöyle konuştu:

"Sahurda gözleme, börek, poğaça vb. türü şeylerden genellikle uzak duruyoruz. Bunların yerine protein içeriği yüksek olan yumurta ve peyniri sofradan eksik etmiyoruz. Yumurta ve tercih ettiğiniz peynir gün boyu aç kalmanızın önüne geçecektir. Bunun yanında sahurda kesin ama kesin bol salata hazırlıyoruz, vitamin ve mineral eksikliğinin ve gün boyu susuz kalmamızın önüne geçecektir.

Sahurda ise beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği tercih etmenizi öneriyorum. Bu sayede kan şekerimiz gün boyu daha çok dengede kalacaktır. Eğer pide tercih edeceksek ve kilo problemimiz varsa sade pide tercih edilmelidir bu sayede susamdan gelecek yağ alımının önüne geçeriz."

"TATLI TERCİHLERİNİ SÜTLÜ OLARAK YAPMALIYIZ"

İftardan sahura kadar en az 2 litre su tüketilmesini isteyen Diyetisyen Sümeyye Korkmaz, şu sözleri kullandı: