Dizi arkadaşlığı aşka mı dönüştü? Rıza Kocaoğlu ve Sera Kutlubey'in aşk yaşadığı iddia edildi

Yayınlanma: 26.12.2024 - 14:51

Güncelleme: 26.12.2024 - 14:51

İnci Taneleri dizisinin başrol oyuncuları Rıza Kocaoğlu ve Sera Kutlubey’in aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.



Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizide “Nusret” karakterine hayat veren Rıza Kocaoğlu, aynı dizide “Nehir” karakterini canlandıran rol arkadaşı Sera Kutlubey ile yeni bir aşka yelken açtı.







İkilinin aşkının, geçtiğimiz günlerde Enis Arıkan’ın Hayalperest adlı tiyatro oyununun galasında ortaya çıktığı öne sürüldü. Galada samimi tavırlarıyla dikkat çeken Kocaoğlu ve Kutlubey, aşk iddialarını güçlendirdi.

Sera Kutlubey, daha önce Zalim İstanbul, İyilik ve Babam ve Ailesi gibi başarılı yapımlarda yer almış ve geniş bir hayran kitlesi edinmişti. Rıza Kocaoğlu ise uzun yıllardır yer aldığı güçlü performanslarıyla tanınıyor.







Çiftin aşk iddiaları üzerine hayranları sosyal medyada yorum yağmuruna tuttu. İkilinin bu söylentilere nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor.