Paylaşımı gündem olmuştu: Rıza Kocaoğlu'ndan photoshop iddialarına yanıt
Oyuncu Rıza Kocaoğlu, photoshop iddialarına sosyal medya hesabından yayınladığı video ile yanıt verdi.
'Ezel', 'Kuzey Güney', 'Karadayı', 'İçerde', 'Çukur' gibi dizilerde rol alan oyuncu Rıza Kocaoğlu, paylaştığı fotoğraflar ile sosyal medyada gündem oldu.
Oyuncu Deniz Işın ile denize girerken görüntülen Kocaoğlu'nun paylaşımlarındaki gibi görünmemesi photoshop iddialarına neden oldu. Çıkan haberler üzerine Kocaoğlu, photoshop iddialarına sosyal medya hesabından yayınladığı video ile yanıt verdi.
Paylaşımında havuzdan çıkarken görüntülenen oyuncu, "Biz İzmirliyiz. İzmir'de photoshop olmaz; boyoz olur, söğüş olur, kumru olur" ifadeleriyle hakkındaki haberleri ti'ye aldı.
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