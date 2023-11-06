Rıza Kocaoğlu hangi diziyle setlere dönecek?

Yayınlanma: 06.11.2023 - 12:32

Güncelleme: 06.11.2023 - 12:32

Rıza Kocaoğlu "Tuzak"ın ardından yeni dizi projesiyle setlere döndü. Başarılı aktör dün Hande Erçel ve Burak Deniz’i buluşturan "Bambaşka Biri" dizisinin instagram sayfasını adresini takibe aldı.

Bu durum ünlü oyuncunun dizide oynayacağı yorumuna neden oldu. Ancak Rıza Kocaoğlu’nun yönetmeni Neslihan Yeşilyurt’un yakın arkadaşı olduğu "Bambaşka Biri"nde değil, dijital bir dizide oynayacağı öğrenildi.ş

Rıza Kocaoğlu, İdea Film’in Netflix için çektiği "Asaf" dizisinin iddialı kadrosuna katıldı. Kocaoğlu, Özgür Önurme’nin yazıp yönettiği 6 bölümlük dizide "Nasuh" adlı mafya babasına hayat verecek. Netflix’te yayınlanacak olan dizi 17 Eylül’de sete çıkmıştı. Cihangir Ceyhan’ın "Asaf" rolüne hayat verdiği dizide Burçin Terzioğlu (Sema), Uygar Özçelik (Harun), Saadet Işıl Aksoy (Rüya), Sema Keçik (Nermin), Tayanç Ayaydın (Aziz), Serra Arıtürk (Meltem), Ahmet Rıfat Şungar (Cüneyt) ve Çağdaş Onur Öztürk (Murat) rol alıyor.

