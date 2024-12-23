Yayınlanma: 23.12.2024 - 09:36

Güncelleme: 23.12.2024 - 09:36

Yalan Dünya dizisinde canlandırdığı Açılay karakteri ile tanınan Nihal Yalçın'ın yaşamı merak ediliyor. SHOW TV'nin fenomen dizisi Bahar'da Efsun karakterine hayat veren Nihal Yalçınkaya'ın kim olduğu araştırılıyor. Peki, Nihal Yalçın kim, kaç yaşında, nereli? Nihal Yalçın hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

NİHAL YALÇIN KİMDİR?

1981 yılında İstanbul'da doğdu. Anne ve babasının teşviki ile konservatuvara girdi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünü tamamladı. "Adalet Ağaoğlu'nun Kozalar adlı oyunundaki I. kadın rolüne çalışma süreci" başlıklı tezi ile Bahçeşehir Üniversitesinde İleri Oyunculuk bölümünden yüksek lisans derecesi aldı.

Konservatuvar eğitiminden sonra uzun süre seslendirme yaptı. Ardından oyunculuğa geçti. Sinema, reklam filmi, TV filmi ve dizilerinde oyunculuk yaptı. 2006 yılında kurulan Kurusıkı adlı doğaçlama tiyatro gösterisi ekibinde 2012 yılına kadar yer aldı. Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (2005) adlı filmde Zeyno Bacı karakterini, Ay Lav Yu (2009) adlı filmde Rukiye karakterini canlandırdı. Avrupa Yakası dizisinin son sezonunda da Meryem rolünü üstlendi. İki sezon boyunca Yalan Dünya adlı dizideki Açılay karakterini canlandırdı. Okan Bayülgen'in Disko Kralı adlı programının skeçlerinde çeşitli tiplemeler canlanırdı. Özellikle Nahide Ekengil tipi büyük ilgi gördü.

2012 yapımı Kurtuluş Son Durak filminde Goncagül karakterini canlandırdı ve filmin müziğinde yer alan bazı şarkıları seslendirdi. Bu rolü ile 17. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde Komedi ve Müzikal Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Yeşim Ustaoğlu'nun yönettiği Araf (2012) filminde Derya karakterini, Zeki Demirkubuz'un yönettiği Yeraltı (2012) filminde Türkan karakterini canlandırdı. Araf ve Yeraltı filmlerindeki başarısından ötürü 19. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'ne değer görülen iki oyuncudan biri oldu. Yeraltı filminde performansı ile Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'ne değer görüldü.

2015 yılında Tatbikat Sahnesi'nin sahneye koyduğu, Seray Şahiner'in aynı adlı oyunundan uyarlanan Antabus adlı tek kişilik oyunu oynadı ve bu oyun ile 20. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu seçildi. 2017 yılında Yavuz Turgul'un yönettiği Yol Ayrımı filminde Emine rolünü; 2019 yılında Nazlı Elif Durlu'nun yönettiği Zuhal filmindeki Zuhal rolünü canlandırdı. Zuhal rolü ile 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

NİHAL YALÇIN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2005 - Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? - Bacı Zeyno

2009 - Ay Lav Yu - Rukiye

2009 - Hayatın Tuzu - Süheyla

2012 - Kurtuluş Son Durak - Goncagül

2012 - Berlin Kaplanı - Elvan

2012 - Yeraltı - Türkan

2012 - Araf - Derya

2017 - Yol Ayrımı - Emine

2021 - Seni Buldum Ya

NİHAL YALÇIN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2007 - Şöhret Okulu - Sirva

2009 - Kış Masalı - Figen

2009 - Avrupa Yakası - Meryem

2010 - Cümbür Cemaat Aile - Rahime Yıldız

2012-2013 - Yalan Dünya - Açılay Tan

2015 - Beş Kardeş - Canan

2019 - İstanbullu Gelin - Güneş Köksal

2021 - Kırmızı Oda - Rezzan Kökçü

2022 - Oğlum - Melike Özyürek

2024- - Bahar - Efsun