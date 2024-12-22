Yayınlanma: 22.12.2024 - 23:24

Güncelleme: 22.12.2024 - 23:24

Osman Sonant'ın yaşamı merak edildi. Leyla ile Mecnun dizisinde canlandırdığı Yavuz karakteri ile tanınan Osman Sonant'ın kim olduğu araştırılıyor. Peki, Osman Sonant kim, kaç yaşında, nereli? Osman Sonant hangi dizi ve filmlerde oynadı?

OSMAN SONANT KİMDİR?

Osman Sonant 1 Mart 1979 tarihinde İstanbul'da doğdu.

1997 yılında Bahçelievler Belediye Tiyatrosu'nda Yılmaz Gruda'dan aldığı oyunculuk eğitimi ile oyunculuğa ilk adımını attı. 1998 yılında Ferhan Şensoy'un yönetimindeki Ortaoyuncular Nöbetçi Tiyatro'da çalışmalarını devam ettirdi ve 1999 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümünde oyunculuk lisans eğitimini tamamladı. Çeşitli tiyatro oyunlarında, televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde yer alan oyuncu, 2009 yılında, Yeşim Ustaoğlu'nun Altın İstiridye ödüllü Pandora'nın Kutusu adlı filmindeki Mehmet rolü ile 16. Altın Koza Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Leyla ile Mecnun dizisinde Yavuz karakterini canlandırdı. 2015 yılının Şubat ayında başlayan ve Onur Ünlü'nün yönetmenliğini yaptığı Beş Kardeş dizisindeki kardeşlerden dördüncüsü olan Orhan rolünü canlandırdı.

OSMAN SONANT HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2001 - Yılan Hikâyesi - Polis memuru

2007 - Görünen Adam - İsfendiyar

2008 - Annem

2010 - Ustalar, Alimler ve Sultanlar - II. Mehmed

2010 - Türk Malı - Suphi / Süpo

2011 - Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - Yavuz

2011-2013 - Leyla ile Mecnun - Yavuz

2015 - Beş Kardeş - Orhan

2018-2019 - Ufak Tefek Cinayetler - Kerim Adil Sağlam

2019 - Zengin ve Yoksul - Aziz Erdemli

2020 - Ya İstiklal Ya Ölüm - Ali Fuat Cebesoy

2020 - Uyanış: Büyük Selçuklu - Andreas

2022 - Sıcak Kafa - Murat Siyavuş

2021-2023 - Leyla ile Mecnun - Yavuz

2023 - Bihter - Adnan

2025 - Umami - Renzo

OSMAN SONANT HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2006 - Kurtlar Vadisi Irak - Amerikan Çavuş 2

2008 - Pandora'nın Kutusu - Mehmet

2011 - Yangın Var - Koşman

2014 - İtirazım Var - Cihan Demir

2015 - Kırık Kalpler Bankası - Ece

2016 - Memleket - Kıney

2016 - Son Takla - Cemil

2016 - Yolsuzlar Çetesi

2019 - Bir Aşk İki Hayat - Sadi Yaşar

2024 - Adresi Olmayan Ev - Saygın

2024 - Mukadderat - Nevzat