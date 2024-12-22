Osman Sonant kim, kaç yaşında, nereli? Osman Sonant hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Osman Sonant'ın yaşamı araştırılıyor. Peki, Osman Sonant kim, kaç yaşında, nereli? Osman Sonant hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Osman Sonant'ın yaşamı merak edildi. Leyla ile Mecnun dizisinde canlandırdığı Yavuz karakteri ile tanınan Osman Sonant'ın kim olduğu araştırılıyor. Peki, Osman Sonant kim, kaç yaşında, nereli? Osman Sonant hangi dizi ve filmlerde oynadı?
OSMAN SONANT KİMDİR?
Osman Sonant 1 Mart 1979 tarihinde İstanbul'da doğdu.
1997 yılında Bahçelievler Belediye Tiyatrosu'nda Yılmaz Gruda'dan aldığı oyunculuk eğitimi ile oyunculuğa ilk adımını attı. 1998 yılında Ferhan Şensoy'un yönetimindeki Ortaoyuncular Nöbetçi Tiyatro'da çalışmalarını devam ettirdi ve 1999 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümünde oyunculuk lisans eğitimini tamamladı. Çeşitli tiyatro oyunlarında, televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde yer alan oyuncu, 2009 yılında, Yeşim Ustaoğlu'nun Altın İstiridye ödüllü Pandora'nın Kutusu adlı filmindeki Mehmet rolü ile 16. Altın Koza Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Leyla ile Mecnun dizisinde Yavuz karakterini canlandırdı. 2015 yılının Şubat ayında başlayan ve Onur Ünlü'nün yönetmenliğini yaptığı Beş Kardeş dizisindeki kardeşlerden dördüncüsü olan Orhan rolünü canlandırdı.
OSMAN SONANT HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2001 - Yılan Hikâyesi - Polis memuru
2007 - Görünen Adam - İsfendiyar
2008 - Annem
2010 - Ustalar, Alimler ve Sultanlar - II. Mehmed
2010 - Türk Malı - Suphi / Süpo
2011 - Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - Yavuz
2011-2013 - Leyla ile Mecnun - Yavuz
2015 - Beş Kardeş - Orhan
2018-2019 - Ufak Tefek Cinayetler - Kerim Adil Sağlam
2019 - Zengin ve Yoksul - Aziz Erdemli
2020 - Ya İstiklal Ya Ölüm - Ali Fuat Cebesoy
2020 - Uyanış: Büyük Selçuklu - Andreas
2022 - Sıcak Kafa - Murat Siyavuş
2021-2023 - Leyla ile Mecnun - Yavuz
2023 - Bihter - Adnan
2025 - Umami - Renzo
OSMAN SONANT HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
2006 - Kurtlar Vadisi Irak - Amerikan Çavuş 2
2008 - Pandora'nın Kutusu - Mehmet
2011 - Yangın Var - Koşman
2014 - İtirazım Var - Cihan Demir
2015 - Kırık Kalpler Bankası - Ece
2016 - Memleket - Kıney
2016 - Son Takla - Cemil
2016 - Yolsuzlar Çetesi
2019 - Bir Aşk İki Hayat - Sadi Yaşar
2024 - Adresi Olmayan Ev - Saygın
2024 - Mukadderat - Nevzat
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