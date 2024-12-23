Yayınlanma: 23.12.2024 - 13:49

Güncelleme: 23.12.2024 - 13:49

NOW ekranlarının sevilen dizisi Kızıl Goncalar'ın yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Dizinin tutkunları son bölümde ne olduğunu ve yeni bölümde neler olacağını araştırıyor. Peki, Kızıl Goncalar dizisinin son bölümünde ne oldu? Kızıl Goncalar'ın yeni bölümünde ne olacak? İşte ayrıntılar...

KIZIL GONCALAR'IN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Vahid'in suikast girişimi, Zeynep'in Cüneyd için duyduğu endişeyi arttırmış, sonrasında olanlar ise Sadi Hüdayi’ye güvensizliğini daha da pekiştirmiştir. Mira, kardeşine destek olmaya çalışsa da Zeynep’in Sadi'nin engellemeleriyle Cüneyd’e ulaşamaması ve aldığı cevapların yetersizliği, onu kendi yöntemleriyle gerçeği aramaya iter. Bu sırada Levent ve Meryem ilişkilerini sağlamlaştırmaya çalışırken Meryem de eski evliliğinin etkilerinden kurtulmaya çabalamaktadır. Ancak yeni ve eski hayatı arasındaki büyük fark hem maneviyatı hem de kızı Zeynep için korkularını körükler.

Vahid, cezaevinden kurtulmak için Sadi'yi sırlarıyla tehdit eder. Sadi boyun eğmekle eğmemek arasında kalmışken Cüneyd'le babasının görüşmesine mani olmaya çalışmaktadır. Ancak bu yolda yardımına ihtiyaç duyduğu yeni dostları ondan zor bir karşılık ister. Bu sırada okuldaki mescidin ani bir şikayetle kapatılması Cüneyd'i zor bir karara itecektir. Zeynep ise bu şikayetin tesadüf olmadığını düşünmektedir.

Sadi ve Vahid'in mücadelesi nihayet sona ererken okul konusunda bir çözüm arayan Cüneyd ve onu şüphelerine ortak edemeyen Zeynep karşı karşıya gelirler. Zeynep, Cüneyd'i, Cüneyd’e rağmen korumak için tarikata dönmeye karar verir. Ancak Naim'i de ilgilendiren bu hamle yalnız anne kızın arasını açmakla kalmaz, Meryem ve Levent'i büyük bir kavgaya sürükler.

KIZIL GONCALAR'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Cüneyd'in Fanileri okula gönderebilmek için sırtlandığı yükü hafifletmeye kararlı olan Zeynep kızları burs sınavına hazırlamaya başlar. Sadi ise dostları tarafından iki cenahın kaynaşacağı bu okul projesinin önüne geçmesi adına sertçe uyarılır. Vahid'in intihar haberi tekkeyi derinden sarsarken Cüneyd hem babasının hatırasıyla son kez yüzleşmek ve zor bir karar vermek zorunda kalacaktır.

Aldığı tehditten sonra Vahid'in eceliyle ölmediğinden emin olan yalnızca Sadi iken, Levent de fark ettiği bir detay ile bunun bir cinayet olduğunu anlar. Böylece Zeynep'i, Cüneyd'i korumaya ve annesine karşı gelmeye iten korkuları ispatlanmış, Levent ve Cüneyd cinayeti göze almış bir güçle karşı karşıya olduklarının farkına varmışlardır. Bu sırada Zeynep'in Naim'le kalma kararı Levent ile Meryem'in arasındaki ipleri koparmak üzereyken Naim'i de umutlandırmıştır. Ancak Levent Meryem'in kaygılarını yatıştırmak için onu desteklemeye karar verince Meryem, Naim'e karşı Zeynep'i geri alacak büyük hamlesini yapar.

Öte taraftan Sadi de Zeynep ve Cüneyd'in sınav hamlesine karşı bir plana girişmiştir. Yenilgiye uğramak üzere olan Zeynep’e yardım etmek isteyen Mira suç işlemeyi bile göze alır. Ancak bu karar, Zeynep'le Cüneyd'i karşı karşıya getirir. Artık tek yol, Meryem ile Levent ve Cüneyd'in tekkeyi karıştırmak pahasına cesurca bir harekete kalkışmaları olacaktır. Bu karışıklık sayesinde Zeynep de nihayet Sadi konusunda Cüneyd'i ikna edecek kanıta ulaşmak üzeredir.