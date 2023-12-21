Dizi dünyasında büyük buluşma: 'Sakla Beni' ve 'Yalı Çapkını' birleşiyor!

Yayınlanma: 21.12.2023 - 10:21

Güncelleme: 21.12.2023 - 10:21

Ceyda Düvenci'nin sunduğu "Bambaşka Sohbetler" programında konuk olan İrem Altuğ, Sultan rolüyle dikkat çektiği "Yalı Çapkını" dizisi ile ilgili önemli bir gelişmeyi izleyicilerle paylaştı. Düvenci, programda yaptığı açıklamada, kendi başrolünü oynadığı "Sakla Beni" dizisi ile "Yalı Çapkını" dizisinin birleşeceğini duyurdu.

"Sakla Beni" dizisi ile "Yalı Çapkını"nın aynı yapım şirketi tarafından üretildiğini belirten Düvenci, bu nedenle iki dizi karakterinin ve hikayesinin bir araya geleceğini ifade etti. Daha önceki repliklerinde "Yalı Çapkını" karakterlerine göndermelerde bulunduğunu belirten Düvenci, izleyicilere sürpriz dolu bir birleşim vadetti.

Bu açıklama, diziseverler arasında heyecan yaratırken, iki farklı dizinin kesişimine dair nasıl bir hikaye gelişeceği merak konusu oldu. İzleyiciler, bu birleşimin detaylarını öğrenmek için programın yayınını beklemeye başladı.

NE OLMUŞTU?

Filiz (Ceyda Düvenci) karakteri Sakla Beni'de kızı Naz'a (Asude Kalabek) "Sen farkında mısın insanlar Seyran ve Ferit'in düğünü için hala nasıl konuşuyor? Kız ikinci kez evlendi Ferit'le. Bak nasıl düğün yaptı kendine, hala konuşuluyor. Evler, arsalar, yalılar! O eğitimsiz sonradan görme babası Korhanlardan neler aldı!" demişti.