Dizi ekibi şok oldu: Gecekondu mühürlendi!

İlk bölümü Cumartesi akşamı yayınlanacak olan “Korkma Ben Yanındayım” dizi ekibi bugün çok şaşırdıkları bir olay yaşadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 10:44
Dizi ekibi şok oldu: Gecekondu mühürlendi!
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Cumartesi akşamı ilk bölümü yayınlanacak olan NOW’un Şevket Çoruh, Günay Karacaoğlu, Muray Aygen, Didem Balçın gibi ünlü oyuncuları buluşturan MedYapım imzalı “Korkma Ben Yanındayım” dizisinin Beykoz’da ev sahnelerinin çekildiği bir aileye ait gecekondu Beykoz Belediyesi tarafından mühürlendi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçen ay çekim izni almak için Beykoz Belediyesi’ne 60 bin TL ödeyen MedYapım’ın kiraladığı evin belediye tarafından mühürlenme nedeni de dizi dünyasında ilk kez şahit olunan bir durum.

Belediye şahsa ait gecekondunun “plato ruhsatı” olmadığını gerekçe gösterdi. Film şirketi ise mekanın plato değil, gerçek bir mekan olduğunu belirterek ilk kez yaşadıkları durum karşısında büyük bir şok yaşadı. Bütün dizilerin gerçek mekanlarda çekildiğine dikkat çeken MedYapım geçmişte Beykoz Adliyesi, Beykoz Belediyesi ve Beykoz Devlet Hastanesi‘nde de çekim yaptıklarını hatırlattı ve hiçbirinin plato ruhsatının olmadığına vurgu yaptı.

SAHİBİ DE GİREMİYOR

Şimdi Beykoz Belediyesi’nin mühürlediği gecekonduya evin sahibi aile de giremiyor. Belediye görevlilerinin buzdolabında bozulacak malzeme olduğu için elektrik şalterini kaldırmadıklarını da zapta not düşmesi de dikkat çekti.


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