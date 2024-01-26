DJ Mahmut Orhan, dünyaca ünlü festivalde Türkiye'yi temsil edecek

Türkiye'nin başarılı DJ'lerinden Mahmut Orhan, dünyaca ünlü Coachella Festivali'nin bu yılki line up'ında yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.01.2024 - 16:16
DJ Mahmut Orhan, dünyaca ünlü festivalde Türkiye'yi temsil edecek
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Mahmut Orhan, resmi Instagram hesabından yaptığı duyuru ile Coachella Festivali'nde sahne alacağını hayranlarına müjdeledi.

Türk müziğinin uluslararası alanda temsilcisi olacak olan Orhan, dünya starlarının da yer aldığı festivalde kendi müziğiyle dinleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

"BİR HAYALİM DAHA GERÇEKLEŞİYOR"

Orhan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yarın çocuklarıma anlatacağım bir hayalim daha gerçekleşiyor. Bunu da ilk sizlerle paylaşmak istedim."


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