'Doctor Strange 2' bir ülkede daha yasaklandı

25 Nisan 2022 Pazartesi, 09:31

Benedict Cumberbatch'in başrolünde yer aldığı Marvel filmi "Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında", içinde yer alan America Chavez isimli LGBTIQ+ karakter nedeniyle Mısır'da sinemalarda gösterime girmeyecek. Filmin daha önce de Suudi Arabistan’da, Kuveyt'te ve Katar'da sansüre uğradığı açıklanmıştı.

WebTekno'nun haberine göre, IMAX’in resmi Twitter hesabından paylaşılan gönderide, “Doctor Strange ve Wanda, evrenler arası yolculuklarında burada olamayacaklar. Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Mısır’da vizyona girmeyecek” denildi.

Doctor Strange and Wanda will not be here during their journey between universes!#DoctorStrangeInTheMultiverseOfMadness won't be released in Egypt pic.twitter.com/Nqox2vGf5g — IMAX Egypt (@IMAXegypt) April 23, 2022

İlk filmi 2016 yılında vizyona giren Marvel Sinematik Evreni filmi "Doctor Strange", Dr. Stephen Strange’in büyü dünyasına nasıl adım attığını ve yeteneklerini geliştirmesini konu ediyordu. Sam Raimi’nin yönettiği devam filmi "Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında", Dr. Strange’in "Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok"ta Peter Parker’a yardım etmeye çalışırken, çoklu evreni açması eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşmesini gösterecek.

"Doctor Strange 2", Türkiye de dahil olmak üzere dünya genelinde 6 Mayıs 2022'de vizyona girecek.

FİLM NEDEN YASAKLANIYOR?

Bu filmle birlikte Marvel Sinematik Evreni'ne Xochtil Gomez isimli oyuncu tarafından canlandırılacak olan America Chavez isimli bir karakter katılıyor. Bu karakter, çizgi romanlara uygun bir şekilde eşcinsel olacak.

Yapımın yönetmeni Sam Raimi açıklamalarında bu karakterin film için büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.