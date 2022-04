'Doctor Strange 2' bir ülkede daha yasaklandı

Benedict Cumberbatch'in başrolünde yer aldığı Marvel filmi "Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında", içinde yer alan America Chavez isimli LGBTIQ+ karakter nedeniyle Mısır'da sinemalarda gösterime girmeyecek. Filmin daha önce de Suudi Arabistan’da, Kuveyt'te ve Katar'da sansüre uğradığı açıklanmıştı.

WebTekno'nun haberine göre, IMAX’in resmi Twitter hesabından paylaşılan gönderide, “Doctor Strange ve Wanda, evrenler arası yolculuklarında burada olamayacaklar. Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Mısır’da vizyona girmeyecek” denildi.

Doctor Strange and Wanda will not be here during their journey between universes!#DoctorStrangeInTheMultiverseOfMadness won't be released in Egypt pic.twitter.com/Nqox2vGf5g