Doctor Strange in the Multiverse of Madness'tan ilk fragman ve afiş yayınlandı
Doctor Strange in the Multiverse of Madness filminin ilk fragmanı ve afişi yayınlandı. Filmde Strange'in çoklu evren kapısını açtığı büyü sonrasında yaşananları konu ediliyor.
Marvel'in çoklu evrene yolculuğu, 2016'daki Doctor Strange'in devamı niteliğindeki 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' ile devam ediyor. En son geçen hafta vizyona giren Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filminde beyaz perdede gördüğümüz Doctor Strange, Mayıs 2022'de ikinci solo filmi ile geri dönüyor.
Film, Doctor Strange'in Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok'daki son görünümünün devamı niteliğinde olup, Peter Parker'ın gerçekliğin dokusunda hafif bir değişiklik yapmasına yardım etmek için çoklu evrenin kapısını açtığı büyü sonrasında yaşananları konu ediyor. Daha önceden Disney Plus'ta yayınlana 'What If?' isimli animasyon serisinde işlenmiş olan 'Doctor Strange'in karanlık versiyonu' konusuna odaklanılacağı tahmin ediliyor. Görünüşe göre Multiverse of Madness, Marvel Sinematik Evreni'nin nefes kesici sayıda mevcut hikaye dizisini bir araya alacak.
Marvel stüdyoları çarşamba günü filmin ilk fragmanını ve ilk afişini sosyal medyadan hayranları ile paylaştı.
Marvel Studios' Doctor Strange in the Multiverse of Madness arrives only in theaters May 6. pic.twitter.com/aVODSzSkpI— Marvel Entertainment (@Marvel) December 22, 2021
Fragman başlangıçta Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok için Aralık ayının başlarında son kredi sonrası (after credits) sahne olarak yayınlandı, ancak Marvel şimdi herkesin görmesi için çevrimiçi hale getirdi. Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 6 Mayıs 2022'de vizyona girecek.
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