'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' filminden bir fragman daha geldi!
Marvel Sinematik Evreni'nin dördüncü aşamasının en önemli filmlerinden olan yeni Doctor Strange filminden bir fragman daha izleyicilerle buluştu. Doctor Strange’in ikinci solo filmi, Marvel’ın geleceği için büyük önem taşıyor.
Marvel Sinematik Evreni’nin dördüncü aşamasının en önemli filmlerinden olan Doctor Strange in the Multiverse of Madness filminden bir fragman daha geldi. Filmden daha önce iki fragman daha izleyicilerle buluşmuştu.
Son olarak, sıra 1 dakika uzunluğundaki televizyon fragmanına geldi. Önceki iki fragman kadar dolu olmasa da yayımlanan bu video da sosyal medyada gündem oldu.
FİLM, MARVEL İÇİN AYRI BİR ÖNEM TAŞIYOR
ShiftDelete’in aktardığına göre; Doctor Strange’in ikinci solo filmi, Marvel’ın geleceği için büyük önem taşıyor. Spider-Man: Far From Home filmiyle çoklu evren kavramını ilk kez kullanan stüdyo, bu defa Doctor Strange ve Scarlett Witch’in macerasıyla izleyenlere çoklu evreni yaşatacak.
Bu filmde klasik bir süper kahraman anlatısından ziyade gerilim ve zor seçimlerle dolu sahneler bekleniyor. Marvel’ın en karanlık filmlerinden biri olacağı düşünülen Doctor Strange in the Multiverse of Madness, bir dakikalık bu videoyla izleyicilerini biraz daha fikir sahibi ediyor.
6 MAYIS’TA DÜNYADA VİZYONA GİRECEK
Önceki Marvel filmlerinde Scarlett Witch adını kullanmasa da Wanda Maximoff’u izleyiciler tanıyor. Çizgi romanlarda, filmlerde olduğundan çok daha güçlü olan bu karakterin sinemadaki gücü giderek artıyordu. Bu filmde Wanda’nın biraz da şeytani yönüne odaklanılarak karaktere Scarlett Witch adının verilmesi bekleniyor.
Mistik sanatlarda usta olan bu iki karakterin çoklu evrenleri kapsayan krizle mücadelesinin nelere mal olacağı merak ediliyor. Film, dünya genelinde 6 Mayıs’ta vizyona girecek. Yönetmen koltuğunda ise orijinal Spider-Man üçlemesini yöneten Sam Raimi bulunuyor.
Video Haberler
- Özel, Traktör polemiğine yanıt verdi
- Çuval geçirme olayının görüntüsü ortaya çıktı
- 'Ağalara bunu birlikte hatırlatacağız'
- Orman yangını davası sanığına 5 yıl hapis
- 3 aydır maaş alamıyorlar
- Yanlış binayı yıkan operatör konuştu: Ben bile şaşırdım
- Toroslar'da leopar görüntülendi
- Kaşıkçı davasında şimdi ne olacak?
- Kayıp iş insanının kaçırıldığı ortaya çıktı
- Yolcu otobüsü dar sokaklarda dehşet saçtı
En Çok Okunan Haberler
- Süper Lig ekibinde 2 kadro dışı kararı!
- FIBA EuroCup'ta şampiyon Tango Bourges
- Muslera'dan Torrent'e övgü!
- 6 gollü nefes kesen maçta kazanan yok!
- Ev sahiplerinin yabancı kiracılarla başı dertte
- Tencere yemeklerine geri dönüş, kanser riskini azaltacak
- Hareketli yaşam ve egzersiz kanser riskini azaltıyor
- Yeni 'Doctor Strange' filminden bir fragman daha
- Voltaire...
- Vladimir Korolenko ile maskesiz bir yaşam!