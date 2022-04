08 Nisan 2022 Cuma, 00:00

Marvel Sinematik Evreni’nin dördüncü aşamasının en önemli filmlerinden olan Doctor Strange in the Multiverse of Madness filminden bir fragman daha geldi. Filmden daha önce iki fragman daha izleyicilerle buluşmuştu.

Son olarak, sıra 1 dakika uzunluğundaki televizyon fragmanına geldi. Önceki iki fragman kadar dolu olmasa da yayımlanan bu video da sosyal medyada gündem oldu.

FİLM, MARVEL İÇİN AYRI BİR ÖNEM TAŞIYOR

ShiftDelete’in aktardığına göre; Doctor Strange’in ikinci solo filmi, Marvel’ın geleceği için büyük önem taşıyor. Spider-Man: Far From Home filmiyle çoklu evren kavramını ilk kez kullanan stüdyo, bu defa Doctor Strange ve Scarlett Witch’in macerasıyla izleyenlere çoklu evreni yaşatacak.

Bu filmde klasik bir süper kahraman anlatısından ziyade gerilim ve zor seçimlerle dolu sahneler bekleniyor. Marvel’ın en karanlık filmlerinden biri olacağı düşünülen Doctor Strange in the Multiverse of Madness, bir dakikalık bu videoyla izleyicilerini biraz daha fikir sahibi ediyor.

6 MAYIS’TA DÜNYADA VİZYONA GİRECEK

Önceki Marvel filmlerinde Scarlett Witch adını kullanmasa da Wanda Maximoff’u izleyiciler tanıyor. Çizgi romanlarda, filmlerde olduğundan çok daha güçlü olan bu karakterin sinemadaki gücü giderek artıyordu. Bu filmde Wanda’nın biraz da şeytani yönüne odaklanılarak karaktere Scarlett Witch adının verilmesi bekleniyor.

Mistik sanatlarda usta olan bu iki karakterin çoklu evrenleri kapsayan krizle mücadelesinin nelere mal olacağı merak ediliyor. Film, dünya genelinde 6 Mayıs’ta vizyona girecek. Yönetmen koltuğunda ise orijinal Spider-Man üçlemesini yöneten Sam Raimi bulunuyor.