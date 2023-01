Tuan Tunalı kimdir, kaç yaşında?

05 Ocak 2023 Perşembe, 11:21

Oyuncu Tuan Tunalı, İtalyan sevgilisi Angela Caccamo'ya evlenme tekifi etti. Tuan Tunalı'nın yaşamı ve kariyeri merak edildi. İşte ayrıntılar...

TUAN TUNALI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Tuan Tunalı, 2 Aralık 1983'te İstanbul'da doğdu. Büyük Kolej, Kolej XXIII ve Tevfik Fikret Lisesinde eğitim gören Tunalı, üniversite eğitimini Yeditepe Üniversitesi Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü'nde tamamladı. Tunalı, yüksek lisans eğitimi için de Paris'te, Sinema Bölümü üzerine MBA okuluna gitti. Tunalı, 2001'de Best Promising Model ve 2008'de Best Press Model yarışmalarına katıldı ve Best Model seçildi. Profesyonel olarak badminton, basketbol ve bilardo sporlarıyla ilgilenen oyuncu, İngilizce ve Fransızca dillerinde de tercümanlık yapıyor.

ÖZEL YAŞAMI

Tuan Tunalı, 2014'te oyuncu Hazal Filiz Küçükköse ile evlendi. Çiftin evlilikleri 2018'e kadar sürdü.

ROL ALDIĞI DİZİLER

Yasak Elma - 2018

Erkenci Kuş - 2018

Deniz Yıldızı - 2009-2015