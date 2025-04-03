Doğada kendiliğinden yetişiyor! Şifa kaynağı...

Sinop’un Boyabat ilçesinde baharın gelmesiyle birlikte kuzu göbeği (höbelen) adı verilen mantar cinsleri toprağın yüzeyine çıkmaya başladı.

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Şifa kaynağı...
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.04.2025 - 15:26

Türkiye’de belirli bölgelerde doğal olarak yetişen, dünyada birkaç ülke dışında üretimi yapılamayan ve geçen yıllarda Türkiye'de ilk defa Mersin’de Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nde kurulan bir serada üretimi yapılan 'kuzugöbeği mantarı’ Sinop’un Boyabat ilçesinde çıkmaya başladı.

Genellikle nemli topraklarda bulunan ve nisan ayında gözle görülebilir hale gelen kuzu göbeği mantarları herhangi bir tohum atılarak değil, doğal yollarla yetişiyor. Şifa kaynağı bitkiler arasında gösterilen, bağırsak ve mide hastalıklarında tedavi edici özellikte olduğu belirtilen kuzugöbeği mantarı nisan ve mayıs aylarında yağmurun ardından sedir, çam, köknar, meşe ağaçlarının dibinde yetişiyor.


Etiketler: #Sinop #hasat #mantar

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