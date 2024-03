Aşkın iyileştirici dokunuşu: İşte sağlıklı bir yaşamın anahtarı olarak aşkın faydaları...

Yayınlanma: 05.03.2024 - 17:53

Güncelleme: 05.03.2024 - 17:53

Hayatınızın her anını, her kararınızı, her adımınızı sevgiyle doldurmuşsunuz. Hobileriniz, beğenileriniz, zevk aldığınız her şey sizi şekillendiriyor ve hayatınızın her anını renklendiriyordu. Kararlarınıza güveniyordunuz; çünkü her seçiminizin sizi doğru yere götürdüğüne inanıyordunuz. Ta ki o an gelene kadar... Bir anda, gönlünüzde hiç tanımadığınız bir duygu belirir: Aşk. Olağanüstü bir şekilde hayatınıza giren bu duygu, her şeyi alt üst eder. Tıpkı bir fırtına gibi gelir ve tüm eski düzeninizi yıkıp geçer. Bu aşk, sizi derinden etkiler, sizi aniden bilinmez bir yolculuğa çıkarır. Peki aşkın iyileştirici dokunuşu vücudunuza neler yapar? İşte sağlıklı bir yaşamın anahtarı olarak aşkın faydaları...

AŞIK OLMANIN PAHA BİÇİLEMEZ FAYDALARI

1. Zayıflamaya yardımcı olur:

Aşk hormonlarından biri de; ‘noradrenalin’ dediğimiz stres hormonu. Aşık olduğumuzda fazla miktarda salgıladığımız bu hormon vücudumuzda yağ yakımını sağlıyor. Noradrenalin hormunu, kalp atım hızını arttırır. Aşık olduğumuzda kalbimizin hızlı atması veya kalp sıkışması gibi belirttiğimiz durumun ana kaynağı bu hormondur. Ayrıca aşkın tok hissettirici özelliği var. Bu nedenle iştah azalır ve daha az yemek yeriz. Metabolizmayı hızlandıran özelliği sayesinde de hızlı kilo vermenize de sebep olabilir.

2. Doğal ağrı kesicidir:

Aşık olduğumuzda beynimizin salgıladığı en önemli hormonlardan biri de ‘endorfin’ hormonudur. Bu hormon hem mutluluk sağlıyor, hem de vücudumuzda ağrı hissini azaltıyor. Ayrıca endorfin ve serotonin hormonları bağışıklık sistemini güçlendirir.

3. Hafızayı güçlendirir:

Dopamin ve norepinefrin hormonları ise kan akımının artmasını sağlıyor. Kan akımının düzenlenmesinde rol oynayan bu iki hormon hafızamızın güçlenmesini ve becerilerimizin gelişmesine destek oluyor. Ayrıca kan akımının artması cilt sağlığını da olumlu yönde etkiliyor.

4. Motivasyonu artırır:

Motivasyonun artması gündelik yaşantımızda bizi olumlu etkileyen önemli bir özelliktir. Konsantrasyonu, öz güveni ve başarıyı arttırır. Ayrıca gün içerisinde enerji dolu olmanızı sağlar.

5. Depresyonu önler:

Sevdiğiniz kişi ile birlikte olmanın heyecanı ile depresyonu atlatmak daha kolay bir hale gelebilir. Bilimsel açıdan anlatmak gerekirse, aşk; vücudunuzdaki endorfinler de dahil olmak üzere mutlululuk hormonlarının salınmasına yardımcı olur.

6. Tansiyona iyi gelir:

Aşk ve sevgi tansiyonu düşürüyor. Yapılan bilimsel çalışmalar sıcak bir kucaklaşma sonrası gelecek 10 dakikalık sevgi dilli konuşmanın, tansiyonu düşürdüğünü ortaya koyuyor. Bu etkinin temelinde vücutta artan gevşeme hormonu oksitosin bulunuyor. Tansiyonu düzenleyen diğer etkenleri ise vücuttaki stresin azalması, uyku kalitesinin artması, kişisel bakım ve beslenme düzeninin daha kaliteli olması oluşturuyor.

7. Kalp krizi riskini azaltır:

Aşk uzun vadede kalp krizi riskini azaltıyor. Mutlu ve huzurlu bir ilişki yaşayan çiftlerde uyku kalitesi artarken, kalp krizi riskinin azaldığı görülüyor. Stresin panzehiri olarak gösterilen aşk sayesinde vücuttaki stres hormonu kortizolün azalmasıyla şeker ve kolesterol döngüsünde düzelme izleniyor ve damarlar korunuyor.