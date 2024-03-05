Doğu Asya'nın gizli iksiri yaşlanmaya meydan okuyor! İşte Kombucha çayı ve faydaları...

Yayınlanma: 05.03.2024 - 20:04

Güncelleme: 05.03.2024 - 20:04

Doğu Asya'nın güzellik sırlarından biri olan Kombucha çayı, son zamanlarda popülerlik kazanmış doğal içecekler arasında yer alıyor. Doğu Asyalılar, beslenmelerinde bitkiler, çaylar ve mantarlar gibi doğal süreçlerden yararlanarak gençliklerini ve güzelliklerini koruyorlar. Kombucha çayı da bu sırlardan biri olarak öne çıkıyor. Peki Doğu Asya'nın gizli iksiri olan bu içecek nedir? İşte şifa bulutu Kombucha çayı ve faydaları...

KOMBUCHA ÇAYI NEDİR?

İlk olarak Doğu Asya'da ortaya çıkan ve daha sonra Avrupa'ya da yayılan kombucha çayı, özellikle cilt sağlığına olan etkileriyle dikkat çekiyor. İçerdiği zengin vitamin ve minerallerle vücudu destekleyen bu içecek, sağlıklı yaşamı kolaylaştırıyor. Son dönemde ülkemizde de popülerlik kazanan kombucha çayı, doğal güzellik ve gençlik arayışında olanlar için tercih edilen bir içecek haline gelmiştir.

Kombucha da denilen Kombu çayı, ilaç olarak da kullanılan fermente olmuş bir çay çeşididir. Ana yurdu Doğu Asya’dan Avrupa’ya kadar yayılarak tanınmıştır. Kombu, fermante olurken diske benzeyen ve jelatin kıvamında bir zardan meydana gelen mantar oluşur. Çayın içeriğini Kombucha isimli çay mantarı oluşturur.

KOMBUCHA ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Birçok değişik faydası ile beraber kombu çayı günümüzde düzenli olarak tüketilebilecek doğal bitki kaynakları içerisinde yer almaktadır. Faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Sindirimi destekler ve sindirim sistemi sağlığını iyileştirir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı korur.

Detoks etkisiyle vücudu temizler ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

Metabolizmayı hızlandırarak kilo kontrolüne yardımcı olur.

Enerji seviyelerini artırır ve günlük aktiviteler için daha fazla dayanıklılık sağlar.

Antioksidanlar içerdiği için hücreleri serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı korur.

Cilt sağlığını destekler ve akne gibi cilt problemlerini hafifletir.

Stresi azaltır ve zihinsel sağlığı iyileştirir.

Eklem sağlığını destekleyerek eklem ağrılarını azaltabilir.

Saç ve tırnakların daha sağlıklı ve güçlü olmasını sağlar.

Bakteri ve virüs ile beraber birçok zararlıya karşı vücudu korur.

Özellikle yağ yakımını hızlandıran etkisi vardır.

Sağlıklı ve dengeli şekilde kilo kaybına olanak verir.

Yaraları iyileştirir.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

Hücre yenilenmesi noktasında etkilidir.

İltihaplanmalara karşı vücudu korur.

Hızlı şekilde iltihaplı bölgeleri iyileştirir.

Pek çok önemli zararlı maddeyi vücuttan uzaklaştırır.

KOMBUCHA ÇAYI NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

3 yemek kaşığı siyah çay

1/2 adet limon

1 ince dilim zencefil

3/4 su bardağı toz şeker

1,5 litre su

1 adet kombucha mantarı (mayası)

Yapılışı:

Siyah çayı yıkayın, fazla suyunu süzdürün ve normal çay demler gibi çaydanlıktan demleyin.

İyice demini alan çayı derin bir cam kasenin içerisine alın.

Toz şekeri ilave edip eriyene kadar tahta bir kaşıkla karıştırın.

Ardından oda sıcaklığında dinlenmeye bırakın.

Soğuyan demini almış şekerli çayı dezenfekte edilmiş cam ya da seramik bir kavanozun / kabın içine aktarın.

Mayanın saçaklı kısmı alta gelecek şekilde yerleştirin.

Kavanozun üzerine tülbent ile kaplayın ve üzerine bir lastik geçirin.

Havadar bir ortamda, oda sıcaklığında bu şekilde 3-4 gün kadar dinlendirin.

Ardından ikinci maya oluşumunu gözlemleyeceksiniz.

Bu mayanın oluşmasıyla birlikte yaklaşık 10 gün kadar tekrar dinlenmeye bırakın. Çayınızın tadına bakıp süreyi biraz daha uzatmak ya da o şekilde tüketmek sizin elinizde.

Çayınızın hazır olduğuna karar verirseniz saklama aşaması için içinden mayasını alın ve dolaba kaldırın.

1 hafta içerisinde tüketin.

Fermantasyon sürecine devam etmeye karar verdiyseniz 21.günün sonunda içine bal ve zencefil ilave edin.

Birkaç gün daha bu şekilde mayalandırın ve aromalanmasını sağlayın.

İkinci fermantasyon sürecinin sonunda mayayı çıkararak afiyetle tüketebilirsiniz.

Afiyet olsun!