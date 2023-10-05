Doğal yöntemlerle mide bulantısından kurtulmak: Mutfakta bulunan şifalı alternatifler... Artık stres kaynaklı mide bulantısı bir sorun olmayacak!

Yayınlanma: 05.10.2023 - 22:04

Güncelleme: 05.10.2023 - 22:04

Mide, vücudun en önemli organlarından biri olup tüketilen besinleri işleyerek enerji sağlar. Ancak mide sorunları, genel sağlığını etkileyebilir. Mide bulantısı, sık karşılaşılan bir sorun ve özellikle stres ve psikolojik faktörler nedeniyle de ortaya çıkabilir.

MİDE BULANTISINI ANINDA KESECEK...

Kekik Çayı: Mide bulantısını hafifletmek için kekik çayı kullanılabilir. Tiroit veya mide ülseri sorunlarının olmaması durumunda, kekik çayı içilebilir veya çiğnenebilir.

Zencefil Çayı: Taze zencefil kökü kaynatıldığında sıcak suda kullanarak zencefil çayı hazırlanabilir. Mide bulantısı hissedildiğinde birkaç yudum içmek faydalı olur.

Nane Limon Çayı: Nane ve limon çayı, mideyi yatıştırır ve ferahlatıcı etkilere sahiptir. Bir tutam nane çiğnemek veya nane limon çayı içmek mide bulantısını hafifletebilir.

Elma: Mikrop kaynaklı mide bulantısına karşı etkili olabilir. Elma, lif içeriği ile mide ve bağırsakları temizlemeye yardımcıdır.

Sarı Leblebi: Midede su birikmesi ve asit artışından kaynaklanan bulantıyı hafifletebilir. Ayrıca mideyi rahatsız etmeden tüketilebilir.

Bitki Çayları: Papatya, ıhlamur ve anason gibi bitki çayları sindirim sistemini yatıştırabilir ve mide bulantısını hafifletebilir.

MİDE BULANTINIZ STRESTEN KAYNAKLANIYOR OLABİLİR

Stres ve üşütme sonucu oluşan mide bulantısına karşı ilk olarak yapılabilecek şey bol miktarda sıvı almak. Özellikle su, et suyu çorba, zencefil veya nane çayı tercih edilebilir. Mide bulantısı yaşarken yemek yemek çok zorlayıcı olabilir. Bu gibi durumlarda da enerji kaybına uğramamak için yemek yemekte fayda var. Fakat yemek yerken dikkat edilmesi gereken iki nokta var. Öncelikle tüketilen yemeklerin ağır olmaması gerekir. Tüketilecek hafif gıdalar da yavaşça yenmelidir.

Stres anlarında hafif egzersizler, meditasyon ve rahatlatıcı müzikler stresi azaltarak oluşabilecek mide bulantısı önleyebilir. Bu gibi durumlar mide bulantısına geçici çözümler sağlasa da sık olması durumnda uzman görüşü almak her zaman kesin çözüm olacaktır.