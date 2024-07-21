Yayınlanma: 21.07.2024 - 11:07

Güncelleme: 21.07.2024 - 11:07

Netflix'in popüler dizisi Zeytin Ağacı'nın ikinci sezon galasında, Tuba Büyüküstün ve Seda Bakan arasında yaşanan gergin anlar, Tuba Büyüküstün'ün kim olduğunu merak ettirdi. Peki, Tuba Büyüküstün kimdir? Tuba Büyüküstün kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

TUBA BÜYÜKÜSTÜN KİMDİR?

Hatice Tuba Büyüküstün, 5 Temmuz 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu ve Erzurum kökenli bir aileden geliyor. Ortaöğrenimini İstanbul Özel Doğuş Okulları'nda tamamladıktan sonra, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı bölümünde eğitim gördü. Üniversite eğitimi sırasında reklam filmlerinde rol alarak televizyon dünyasına adım atan Büyüküstün, yönetmen Tomris Giritlioğlu'nun desteğiyle oyunculuğa başladı.

Kariyerinin Dönüm Noktaları

2003 yılında, Aydın Bulut'un yönettiği Sultan Makamı adlı T.V. dizisinin son bölümlerinde rol alarak oyunculuk kariyerine başlayan Büyüküstün, 2004 yılında Çağan Irmak'ın yönettiği ve Türkiye'nin 1980 öncesi dönemine farklı bakış açılarından hikayeler sunan Çemberimde Gül Oya adlı dizide Zarife karakterini canlandırarak büyük bir çıkış yaptı.

Özel Hayatı

Tuba Büyüküstün, 28 Temmuz 2011 tarihinde Paris, Fransa'da kendisi gibi oyuncu olan Onur Saylak ile evlendi. 19 Ocak 2012 tarihinde ikiz kızları Toprak ve Maya'yı dünyaya getiren çift, evliliklerini 5 Haziran 2017'de sonlandırdı.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN'ÜN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER NELERDİR?

Tuba Büyüküstün Filmleri

Tuba Büyüküstün'ün film kariyeri şu yapımlardan oluşmaktadır:

2005 - Babam ve Oğlum - Aysun (Yardımcı Oyuncusu)

2006 - Sınav - Zeynep Erez (Başrol Oyuncusu)

2010 - Yüreğine Sor - Esma

2015 - Orman - Zeynep (Başrol Oyuncusu)

2014 - Rüzgarın Hatıraları - Zepur (Başrol Oyuncusu)

2016 - Dar Elbise - Helin (Başrol Oyuncusu)

2016 - İstanbul Kırmızısı - Neval (Başrol Oyuncusu)

2017 - Daha - Şirin (Başrol Oyuncusu)

Tuba Büyüküstün Dizileri

Tuba Büyüküstün'ün yer aldığı diziler şunlardır:

2003 - Sultan Makamı - Nesrin (Konuk Oyuncu)

2004 - Çemberimde Gül Oya - Zarife (Başrol Oyuncusu)

2005-2007 - Ihlamurlar Altında - Filiz Tekiner

2007-2009 - Asi - Asi (Asiye Kozcuoğlu)

2009 - Beni w Benak - Kendisi

2010-2011 - Gönülçelen - Hasret

2013 - 20 Dakika - Melek Halaskar

2014-2015 - Kara Para Aşk - Elif Denizer

2016-2017 - Cesur ve Güzel - Sühan Korludağ

2020 - Rise of Empires: Ottoman - Mara Hatun

2020 - Menajerimi Ara - Kendisi

2021 - Sefirin Kızı - Mavi Çınar Efeoğlu

2022 - Zeytin Ağacı - Ada