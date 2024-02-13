Doğanın doğal sarhoşları: Kereru Güvercinleri

Yayınlanma: 13.02.2024 - 11:06

Güncelleme: 13.02.2024 - 11:06

Bazı kuş türleri bu alandaki becerileri ile yüzlerce yıldır insanlık için ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Örneğin bazı kuşlar, durup dinlenmeden kilometrelerce yol alabiliyor. Bazıları, gökyüzündeki en yüksek yerlerin hâkimi konumunda. Bazıları ise devasa sürüler halinde yolculuk ediyor. Ancak uçmak şöyle dursun; kanat çırpmakta, yürümekte ve hatta bir ağaç dalında sabit durmakta bile zorlanan kuşlar var! Yeni Zelanda güvercini olarak da isimlendirilen kereru kuşu da sarhoşluğuyla nam salmış bir kuş türü. İşte 'sarhoş'olarak da bilinen Kereru Güvercininin özellikleri...

İLK OLARAK 1789 YILINDA KEŞFEDİLDİ

Yeni Zelanda'da keşfedilen bu kuş türü ilk olarak 1789 yılında Alman doğa bilimci Johann Friedrich Gmelin tarafından tanımlandı. Ortalama bir kereru kuşunun uzunluğu yaklaşık 50 santimetre. Ağırlıkları ise 550-850 gram arasında değişiyor.

RENKLERİYLE BÜYÜLÜYOR

Kereru Güvercinleri beyaz renkli göğüs bölgelerinin yanı sıra parlak mavi-yeşil renkleri ile tanınıyor. Kuşlarının iki alt türü bulunuyor. Ancak ne yazık ki türlerden birinin nesli tükendi. Doğal yaşam alanı Norfolk Adası olan ve Norfolk güvercini olarak adlandırılan kuş türü 20. yüzyılın başlarında yok oldu.

VAHŞİ DOĞANIN TEK EŞLİ CANLILARI

Kereru kuşları vahşi doğadaki tek eşli canlılar arasında yer alıyor. Bu güzel görünümlü canlılar, birbirini takip eden mevsimlerde ürüyor ve çiftler, ömürlerini birlikte geçiriyor. Ancak kereruları ilginç kılan başka özellikleri de var.

YENİ ZELANDA'NIN SARHOŞ KUŞLARI

Kereru Güvercinleri, Yeni Zelanda’nın “sarhoş güvercinleri” olarak da anılıyor! Oburlukları ile bilinen kereruların en sevdiği besin kaynağı tatlı meyveler. Ancak bu meyveler, kuşların midesinde fermantasyona uğruyor ve kuşların sarhoş olmasına sebebiyet veriyor. Yani gökyüzünde özgürce süzülmek veya sonsuz maviliklere doğru kanat çırpmak kereru kuşları için hiç kolay değil. Öyle ki çoğu zaman kanatlarını hareket ettirmekte, yürümekte veya bir ağaç dalında sabit durmakta dahi zorlanıyorlar.

METRELERCE YÜKSEKLİKTEN YERE ÇAKILIYOR

Sarhoşlukları, kereru kuşlarının ciddi şekilde yaralanmalarında veya yerdeki yırtıcıların avı haline gelmelerine de neden oluyor. Uzmanlar bu sebeple sarhoş edici meyvelere olan düşkünlüklerinin kererular için büyük bir tehlike olduğunu ifade ediyor. Çünkü kuşların nesli tükenme tehlikesi karşı karşıya.