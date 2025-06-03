Doğanın gücüyle ışıl ışıl bir cilde sahip olun: Cilt lekelerine karşı en etkili 5 doğal çözüm

1. LİMON SUYU VE BAL MASKESİ
Limon:
Cilt rengini açıcı etkisiyle bilinir.
Bal:
Cildi nemlendirir ve yatıştırır.
Nasıl uygulanır?
1 tatlı kaşığı taze limon suyu ile 1 tatlı kaşığı balı karıştırın.
Temiz cildinize sürün, 15 dakika bekletin.
Ilık suyla durulayın.
Haftada 2 kez uygulanabilir.
Dikkat:
Limon asidik olduğu için cildinizi güneşe maruz bırakmadan önce iyice temizleyin.
2. ALOE VERA JELİ
Aloe vera; cilt yenileyici özelliği ile leke giderici doğal bir jeldir. Özellikle güneş lekeleri ve sivilce izlerinde etkilidir.
Nasıl uygulanır?
Taze aloe vera yaprağından jeli çıkarın.
Gece yatmadan önce lekelere sürün.
Sabah ılık suyla yıkayın.
Her gün uygulanabilir.
3. ELMA SİRKESİ TONİĞİ
Elma sirkesi, cildin pH seviyesini dengeler ve ton eşitsizliklerini giderir.
Nasıl hazırlanır?
1 yemek kaşığı elma sirkesi
2 yemek kaşığı su
Pamuk yardımıyla lekelere sürün, 5-10 dakika bekletin.
Ilık suyla durulayın.
Haftada 2-3 kez uygulayın.
4. YOĞURT VE ZERDEÇAL MASKESİ
Zerdeçal:
Antibakteriyel ve aydınlatıcı özelliğe sahiptir.
Yoğurt:
Laktik asit sayesinde cildi nazikçe soyar.
Nasıl uygulanır?
2 yemek kaşığı yoğurt
1 çay kaşığı zerdeçal
Karıştırıp cildinize sürün, 20 dakika bekletin.
Ilık suyla durulayın.
Haftada 1-2 kez uygulayın.
5. PATATES SUYU İLE CİLT TONU AÇMA
Patates, içerdiği enzimlerle ciltteki koyu lekelerin rengini açar.
Nasıl uygulanır?
Bir patatesi rendeleyip suyunu çıkarın.
Pamukla lekeli bölgelere sürün.
20 dakika sonra yıkayın.
Gün aşırı uygulanabilir.