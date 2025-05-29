Yaz için güzellik tüyoları... İşte cilt bakımı için 9 etkili öneri

Yaz aylarında cildin en büyük düşmanının yoğun güneş ışınları olduğunu belirten Medline Adana Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Nalan Kükürt, güneşin zararlı ultraviyole (UV) ışınlarının ciltte erken yaşlanma, lekelenme ve hatta cilt kanserine yol açabileceği konusunda uyardı. Yaz mevsiminin keyifli yönlerinin yanında, cilt sağlığı açısından riskler barındırdığını ifade eden Dr. Kükürt, bu dönemde cilt bakımına daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini söyledi.

GÜNEŞ, SICAK HAVA, TERLEME VE ÇEVRESEL FAKTÖRLER TEHDİT EDİYOR

Güneş ışınlarına artan maruziyet, yüksek sıcaklık, terleme ve çevresel kirlilik gibi faktörlerin cilt üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çeken Kükürt, yaz aylarında cilt sağlığını korumaya yönelik kolay, etkili ve uygulanabilir öneriler sundu.

YAZ İÇİN 9 CİLT BAKIM ÖNERİSİ

1. GÜNEŞ KORUYUCU KULLANMADAN DIŞARI ÇIKMAYIN

En az 30 SPF içeren güneş kremini dışarı çıkmadan 15-20 dakika önce sürün ve her 2-3 saatte bir yenileyin.

2. CİLT TEMİZLİĞİNİ İHMAL ETMEYİN

Sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez, cilt tipinize uygun, alkol içermeyen ve nemlendirici özelliği olan ürünlerle cildinizi temizleyin.

3. NEMLENDİRİCİ KREM KULLANIN

Yazın da cilt neme ihtiyaç duyar. Hafif, su bazlı, yağsız nemlendiriciler kullanarak cildi nemli tutun. Aloe vera içeren ürünler güneş sonrası rahatlatıcı etki sağlar.

4. GÜNEŞ SONRASI BAKIMI UNUTMAYIN

Güneş sonrası cilt kuruyabilir. Duş sonrası nemlendirici losyonlar ve serinletici jeller kullanarak cildinizi onarın.

5. BESLENMENİZE DİKKAT EDİN

Cilt sağlığı içeriden de desteklenmeli. Su oranı yüksek sebze ve meyveler (karpuz, salatalık, domates vb.) tüketin. İşlenmiş gıdalardan uzak durun.

6. AÇIK RENKLİ VE PAMUKLU GİYSİLER TERCİH EDİN

Sentetik kumaşlardan kaçının. Açık renkli ve bol pamuklu kıyafetler giyin. Şapka ve güneş gözlüğü kullanımı da önerilir.

7. MAKYAJI AZALTIN

Yazın hafif makyaj ürünleri (BB krem, renkli nemlendirici) kullanın. Akşamları mutlaka makyajınızı temizleyin.

8. BOL SU TÜKETİN

Günde en az 2-2,5 litre su için. Bu, cildin nemli kalmasını sağlar ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

9. UYKU HİJYENİNE ÖZEN GÖSTERİN

Günde 7-8 saat uyumaya çalışın. Uyku sırasında cilt yenilenir. Stresi azaltmak da cilt sağlığı açısından faydalıdır.

Dr. Nalan Kükürt, bu önerilerle yaz aylarında cilt sağlığının korunabileceğini belirterek, "Güneşten korunmak ve doğru bakım uygulamak, cildin gençliğini ve sağlığını korumanın anahtarıdır" dedi.