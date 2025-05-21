Yaz aylarını ferah ve kuru bir şekilde geçirin: Terlemeyi önlemenin 7 doğal yolu

1. ADAÇAYI TÜKETİNAdaçayı, ter bezlerini dengeleyici etkiye sahiptir.
Günde bir fincan adaçayı çayı içerek aşırı terlemenin önüne geçebilirsiniz.
Ayak terlemesi için ayak banyosu şeklinde de kullanılabilir.
2. ELMA SİRKESİ UYGULAMASIElma sirkesi, cildi kurutarak terlemeyi azaltır.
Koltuk altı veya ayak gibi terleyen bölgelere pamuk yardımıyla uygulanabilir.
Gece yatmadan önce uygulanması önerilir.
3. KARBONAT VE MISIR NİŞASTASI KARIŞIMIBu doğal karışım, cildi kuru tutar ve kokuyu önler.
1 çay kaşığı karbonat ile 1 çay kaşığı mısır nişastasını karıştırın.
Koltuk altına ince bir tabaka halinde sürün.
4. MAGNEZYUM VE ÇİNKO TAKVİYESİMagnezyum ve çinko eksikliği aşırı terlemeye yol açabilir.
Badem, kabak çekirdeği, yulaf gibi doğal kaynaklardan alınabilir.
Gerekirse doktor önerisiyle takviye de kullanılabilir.
5. DOMATES SUYUDomatesin içeriğinde bulunan bileşenler terlemeyi azaltıcı etkiye sahiptir.
Günde bir bardak domates suyu içmek vücut ısısını dengeleyebilir.
6. DOĞAL ANTİBAKTERİYEL YAĞLARÇay ağacı yağı, lavanta yağı gibi esansiyel yağlar terleme kaynaklı kokuyu önler.
Birkaç damla yağı hindistan cevizi yağı ile karıştırarak koltuk altına sürebilirsiniz.
Bu yağlar cilt sağlığını da destekler.
7. BOL SU İÇİNYeterli su tüketmek vücut ısısını dengeleyerek aşırı terlemeyi azaltır.
Günde en az 2 litre su içmeyi ihmal etmeyin.
Sıvı kaybı terlemeyi daha da artırabileceğinden su tüketimi kritik önem taşır.