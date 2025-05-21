Yaz aylarını ferah ve kuru bir şekilde geçirin: Terlemeyi önlemenin 7 doğal yolu

terlemeyi önlemeye yardımcı olacak doğal ve etkili yollar… Sıcak yaz günleri, stresli anlar ya da yoğun fiziksel aktivite… Terleme, vücudun ısı dengesini koruması için gerekli bir süreçtir. Ancak bazı kişiler için aşırı terleme sosyal hayatı ve özgüveni olumsuz etkileyebilir. İşte,

1. ADAÇAYI TÜKETİN Adaçayı, ter bezlerini dengeleyici etkiye sahiptir.

Günde bir fincan adaçayı çayı içerek aşırı terlemenin önüne geçebilirsiniz.

Ayak terlemesi için ayak banyosu şeklinde de kullanılabilir. Adaçayı, ter bezlerini dengeleyici etkiye sahiptir.Günde bir fincan adaçayı çayı içerek aşırı terlemenin önüne geçebilirsiniz.Ayak terlemesi için ayak banyosu şeklinde de kullanılabilir.

2. ELMA SİRKESİ UYGULAMASI Elma sirkesi, cildi kurutarak terlemeyi azaltır.

Koltuk altı veya ayak gibi terleyen bölgelere pamuk yardımıyla uygulanabilir.

Gece yatmadan önce uygulanması önerilir. Elma sirkesi, cildi kurutarak terlemeyi azaltır.Koltuk altı veya ayak gibi terleyen bölgelere pamuk yardımıyla uygulanabilir.Gece yatmadan önce uygulanması önerilir.

3. KARBONAT VE MISIR NİŞASTASI KARIŞIMI Bu doğal karışım, cildi kuru tutar ve kokuyu önler.

1 çay kaşığı karbonat ile 1 çay kaşığı mısır nişastasını karıştırın.

Koltuk altına ince bir tabaka halinde sürün.



Bu doğal karışım, cildi kuru tutar ve kokuyu önler.1 çay kaşığı karbonat ile 1 çay kaşığı mısır nişastasını karıştırın.Koltuk altına ince bir tabaka halinde sürün.

4. MAGNEZYUM VE ÇİNKO TAKVİYESİ Magnezyum ve çinko eksikliği aşırı terlemeye yol açabilir.

Badem, kabak çekirdeği, yulaf gibi doğal kaynaklardan alınabilir.

Gerekirse doktor önerisiyle takviye de kullanılabilir. Magnezyum ve çinko eksikliği aşırı terlemeye yol açabilir.Badem, kabak çekirdeği, yulaf gibi doğal kaynaklardan alınabilir.Gerekirse doktor önerisiyle takviye de kullanılabilir.

5. DOMATES SUYU Domatesin içeriğinde bulunan bileşenler terlemeyi azaltıcı etkiye sahiptir.

Günde bir bardak domates suyu içmek vücut ısısını dengeleyebilir. Domatesin içeriğinde bulunan bileşenler terlemeyi azaltıcı etkiye sahiptir.Günde bir bardak domates suyu içmek vücut ısısını dengeleyebilir.

6. DOĞAL ANTİBAKTERİYEL YAĞLAR Çay ağacı yağı, lavanta yağı gibi esansiyel yağlar terleme kaynaklı kokuyu önler.

Birkaç damla yağı hindistan cevizi yağı ile karıştırarak koltuk altına sürebilirsiniz.

Bu yağlar cilt sağlığını da destekler. Çay ağacı yağı, lavanta yağı gibi esansiyel yağlar terleme kaynaklı kokuyu önler.Birkaç damla yağı hindistan cevizi yağı ile karıştırarak koltuk altına sürebilirsiniz.Bu yağlar cilt sağlığını da destekler.