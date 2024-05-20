İstanbul Valiliği'nden TÜGVA'nın tüm okullara girişine onay

İstanbul Valiliği, TÜGVA’nın okullarda stant açmasına, afiş ve pankart asmasına, sınıf ziyareti yapmasına izin verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2024 - 09:52
İstanbul Valiliği'nden TÜGVA'nın tüm okullara girişine onay
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İstanbul Valiliği tarafından okulların kapıları TÜGVA’ya açılmaya devam ediyor. 

Son olarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde yer aldığı TÜGVA'nın öğrencilere yönelik Edirne’de 1 Temmuz ila 5 Ağustos tarihleri arasında “TÜGVA İstanbul Doğa Kampı” düzenleyeceği ortaya çıktı.

BirGün'den Deniz Güngör'ün haberine göre; MEB ve TÜGVA arasında 25 Şubat 2021 tarihinde imzalanan protokol kapsamında düzenlenecek olan kampa ilişkin TÜGVA İstanbul Temsilcisi Beytullah Çiçen tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvuru yapıldı. 

Çiçen başvuruda, 13 Mayıs ila 14 Haziran tarihleri arasında TÜGVA’nın okullarda stant açma, afiş ve pankart asımı, konferans ve sınıf ziyareti izni için izin talep etti.

VALİLİKTEN İZİN ÇIKTI

TÜGVA’nın 8 Mayıs’ta gönderdiği başvuruya 14 Mayıs’ta yanıt veren İstanbul Valiliği, TÜGVA’nın MEB’e bağlı tüm okullarda stant açma, afiş ve pankart asımı, konferans ve sınıf ziyareti için izin verdiği ortaya çıktı.

YAZ OKULU AÇILACAK

TÜGVA aynı zamanda yine ortaokul öğrencilerini hedef alan 6 haftalık TÜGVA İstanbul Ortaokul Yaz Okulu projesi yapacak. Kuran, Temel Dini Bilgiler gibi derslerin verileceği yaz okulu projesi MEB ve TÜGVA arasında imzalanan protokol kapsamında gerçekleştirilecek.

24 Haziran ila 9 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek projeye 4. sınıf mezunu, ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri katılacak.


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