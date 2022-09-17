Doğu Demirkol ile Alelade show hangi kanalda, saat kaçta? Doğu Demirkol ile Alelade Show'un konukları kim?
Oyuncu ve komedyen Doğu Demirkol'un, her hafta birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu, keyifli sohbetlerin yaşandığı ve eğlencenin zirve yaptığı 'Alelade Show' izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Doğu Demirkol ile Alelade show hangi kanalda, saat kaçta? Doğu Demirkol ile Alelade showun konukları kim?
Yapımcılığını BBO Yapım’ın üstlendiği Alelade Show programının sunucu koltuğunda sevilen komedyen Doğu Demirkol oturacak. Eğlenceli içerikleri, konukları bekleyen sürprizleri ve keyifli sohbetleriyle Alelade Show’un ilk bölümü Star ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.
DOĞU DEMİRKOL İLE ALELADE SHOW NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
“Doğu Demirkol İle Alelade Show” 17 Eylül Cumartesi akşamı Star’da başlıyor. Alelade Show” Cumartesi 20:00'de STAR’da izleyici ile buluşacak.
DOĞU DEMİRKOL İLE ALELADE SHOWUN KONUKLARI KİM?
Eğlenceli içerikleri, konukları bekleyen sürprizleri ve keyii sohbetleriyle Alelade Show’un ilk bölümünün konukları ; Burak Kut, Oyuncu Hayal Köseoğlu ve televizyon ekranlarında ilk kez Reynmen...
Video Haberler
- ''Dünya ile bağım kesildi''
- Aralarından su sızmıyor
- Gözü gibi bakıyor
- Yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı
- Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada
- 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
- ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı
- Yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı
- Aracında unutulan 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
- Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Subaylık için nikâh koşulu
- Peker cephesinde kritik gelişme
- Borsada dev manipülasyon!
- Soylu hakkında yeni parti iddiası
- 'Sen kimsin, atanmış!'
- Türkiye ve Pakistan'da yandaşlar 'pişti' oldu
- 'Memur zammı' yurttaşı zorlayacak
- ‘Almanlar ABD’nin oyununa geldi’
- Kritik görüşmede 'doğalgaz' kararı
- Demirtaş'tan 'ortak aday' mektubu