Doğu Demirkol ile Alelade show hangi kanalda, saat kaçta? Doğu Demirkol ile Alelade Show'un konukları kim?

Oyuncu ve komedyen Doğu Demirkol'un, her hafta birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu, keyifli sohbetlerin yaşandığı ve eğlencenin zirve yaptığı 'Alelade Show' izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Doğu Demirkol ile Alelade show hangi kanalda, saat kaçta? Doğu Demirkol ile Alelade showun konukları kim?

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2022 Cumartesi, 14:58
Doğu Demirkol ile Alelade show hangi kanalda, saat kaçta? Doğu Demirkol ile Alelade Show'un konukları kim?
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Yapımcılığını BBO Yapım’ın üstlendiği Alelade Show programının sunucu koltuğunda sevilen komedyen Doğu Demirkol oturacak. Eğlenceli içerikleri, konukları bekleyen sürprizleri ve keyifli sohbetleriyle Alelade Show’un ilk bölümü Star ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.

DOĞU DEMİRKOL İLE ALELADE SHOW NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

“Doğu Demirkol İle Alelade Show” 17 Eylül Cumartesi akşamı Star’da başlıyor. Alelade Show” Cumartesi 20:00'de STAR’da izleyici ile buluşacak.

DOĞU DEMİRKOL İLE ALELADE SHOWUN KONUKLARI KİM?

Eğlenceli içerikleri, konukları bekleyen sürprizleri ve keyii sohbetleriyle Alelade Show’un ilk bölümünün konukları ; Burak Kut, Oyuncu Hayal Köseoğlu ve televizyon ekranlarında ilk kez Reynmen...


Doğu Demirkol Alelade show Star TV Reynmen

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