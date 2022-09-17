Doğu Demirkol ile Alelade show hangi kanalda, saat kaçta? Doğu Demirkol ile Alelade Show'un konukları kim?

17 Eylül 2022 Cumartesi, 14:58

Yapımcılığını BBO Yapım’ın üstlendiği Alelade Show programının sunucu koltuğunda sevilen komedyen Doğu Demirkol oturacak. Eğlenceli içerikleri, konukları bekleyen sürprizleri ve keyifli sohbetleriyle Alelade Show’un ilk bölümü Star ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.

DOĞU DEMİRKOL İLE ALELADE SHOW NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

“Doğu Demirkol İle Alelade Show” 17 Eylül Cumartesi akşamı Star’da başlıyor. Alelade Show” Cumartesi 20:00'de STAR’da izleyici ile buluşacak.

DOĞU DEMİRKOL İLE ALELADE SHOWUN KONUKLARI KİM?

Eğlenceli içerikleri, konukları bekleyen sürprizleri ve keyii sohbetleriyle Alelade Show’un ilk bölümünün konukları ; Burak Kut, Oyuncu Hayal Köseoğlu ve televizyon ekranlarında ilk kez Reynmen...