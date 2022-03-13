Doğu Demirkol: 'Nefret etmesinler diye şiveli konuşmaya başladım'

13 Mart 2022 Pazar, 15:42

Dijital platformda yayınlanan ‘Dayı Şov’ adlı programa ünlü şarkıcı Burak Kut ve komedyen Doğu Demirkol konuk oldu. İki ünlü konuk, ilk kez bir dizi çekimleri sırasında Burak Kut’un Doğu Demirkol’un arabasının camına tıklayıp selam vermesiyle tanıştıklarını söyledi.

Demirkol hikayeyi, “Bir gün arabaya bindim. Biri cama tak tak vuruyor. Severek takip ediyoruz diyor. Bir döndüm; adam Burak Kut’a ne kadar benziyor diye düşündüm. Yılların pop starı böyle bir şey yapar mı dedim” sözleriyle anlattı.

NEDEN ŞİVELİ KONUŞTUĞUNU ANLATTI

Demirkol, anne babasında olmamasına rağmen kendisinin neden şiveli konuştuğunu ise, “Ben Amasya’da büyüdüm. Çocukluğumda Amasya’da bir tane genel cerrah vardı. O da benim babamdı. Ameliyat yapabilen bir tane doktor var. Küçük şehirde rockstar gibi. Ben de gıcık çocuğum; doktor çocuğuyum diye nefret ediyorlar. ‘Nefret etmeyin, ben de şiveliyim, ben de sizin gibiyim’ demek istedim. Şimdi Amasyalı arkadaşlarım jön gibi konuşuyor. Ben böyle kaldım” ifadeleriyle aktardı.

Demirkol, babasının komedyen olmasından çok memnun olmadığını söyleyerek, “Bilgisayar mühendisliği okuduk ya, onu yapmam için hala çaba sarf ediyor” dedi.

Stand-up’larına gelip hiç gülmeyen izleyiciler için Demirkol, “Genelde komedyen olma isteği olan gençlerde oluyor. Ben de yaparım gibi bir düşünceyle geliyor. Başta gülüyor. Ama bir zaman sonra gıcık kapmaya başlıyor. Kız arkadaşı daha çok güldükçe, o nefret ediyor” yorumunu yaptı.

"BİRİ ATEİST BİR DOKTOR, BİRİ TARİKATÇI BİR AVUKAT"

Demirkol, Dayı’nın artık metrobüse binmediği için malzemelerinin eksilip eksilmediğiyle ilgili sorusu üzerine, “Şimdi metrobüsle ilgili şaka yapsam ne alaka diyecekler. Ne yaşıyorsan ondan malzeme bulmak lazım” ifadelerini kullanan Demirkol, ebeveynlerini stand-up’larında kullanmasıyla ilgili ise, “Birisi ateist bir doktor, birisi tarikatçı bir avukat. Bu ikisinin arasındaki tartışmayı aslında inanç ekseninde anlatıyorum” dedi.

"KİMSE BENİ 'ÖLÜMLÜ DÜNYA'DAN TANIMIYOR"

“Kimse beni Ölümlü Dünya’dan, Ahlat Ağacı’ndan tanımıyor” diyen Doğu Demirkol, sözlerini “Bayii Toplantısı daha geniş bir kitleye hitap ediyor. Benim işime yarıyor. Ne zaman polis çevirse, ‘Vay Konyalım ne haber’ deyip bırakıyorlar. O yüzden avantajı var” şeklinde sürdürdü.