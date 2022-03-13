Doğu Demirkol: 'Nefret etmesinler diye şiveli konuşmaya başladım'
Ünlü komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol, anne babasında olmamasına rağmen kendisinin neden şiveli konuştuğunu açıkladı. Demirkol, "'Nefret etmeyin, ben de şiveliyim, ben de sizin gibiyim’ demek istedim" diye konuştu.
Dijital platformda yayınlanan ‘Dayı Şov’ adlı programa ünlü
şarkıcı Burak Kut ve komedyen Doğu Demirkol konuk oldu. İki ünlü konuk, ilk kez
bir dizi çekimleri sırasında Burak Kut’un Doğu Demirkol’un arabasının camına
tıklayıp selam vermesiyle tanıştıklarını söyledi.
Demirkol hikayeyi, “Bir gün arabaya bindim. Biri cama tak
tak vuruyor. Severek takip ediyoruz diyor. Bir döndüm; adam Burak Kut’a ne
kadar benziyor diye düşündüm. Yılların pop starı böyle bir şey yapar mı dedim”
sözleriyle anlattı.
NEDEN ŞİVELİ KONUŞTUĞUNU ANLATTI
Demirkol, anne babasında olmamasına rağmen kendisinin neden
şiveli konuştuğunu ise, “Ben Amasya’da büyüdüm. Çocukluğumda Amasya’da bir tane
genel cerrah vardı. O da benim babamdı. Ameliyat yapabilen bir tane doktor var.
Küçük şehirde rockstar gibi. Ben de gıcık çocuğum; doktor çocuğuyum diye nefret
ediyorlar. ‘Nefret etmeyin, ben de şiveliyim, ben de sizin gibiyim’ demek
istedim. Şimdi Amasyalı arkadaşlarım jön gibi konuşuyor. Ben böyle kaldım”
ifadeleriyle aktardı.
Demirkol, babasının komedyen olmasından çok memnun
olmadığını söyleyerek, “Bilgisayar mühendisliği okuduk ya, onu yapmam için hala
çaba sarf ediyor” dedi.
Stand-up’larına gelip hiç gülmeyen izleyiciler için
Demirkol, “Genelde komedyen olma isteği olan gençlerde oluyor. Ben de yaparım
gibi bir düşünceyle geliyor. Başta gülüyor. Ama bir zaman sonra gıcık kapmaya
başlıyor. Kız arkadaşı daha çok güldükçe, o nefret ediyor” yorumunu yaptı.
"BİRİ ATEİST BİR DOKTOR, BİRİ TARİKATÇI BİR AVUKAT"
Demirkol, Dayı’nın artık metrobüse binmediği için
malzemelerinin eksilip eksilmediğiyle ilgili sorusu üzerine, “Şimdi metrobüsle
ilgili şaka yapsam ne alaka diyecekler. Ne yaşıyorsan ondan malzeme bulmak
lazım” ifadelerini kullanan Demirkol, ebeveynlerini stand-up’larında
kullanmasıyla ilgili ise, “Birisi ateist bir doktor, birisi tarikatçı bir
avukat. Bu ikisinin arasındaki tartışmayı aslında inanç ekseninde anlatıyorum”
dedi.
"KİMSE BENİ 'ÖLÜMLÜ DÜNYA'DAN TANIMIYOR"
“Kimse beni Ölümlü Dünya’dan, Ahlat Ağacı’ndan tanımıyor” diyen Doğu Demirkol, sözlerini “Bayii Toplantısı daha geniş bir kitleye hitap ediyor. Benim işime yarıyor. Ne zaman polis çevirse, ‘Vay Konyalım ne haber’ deyip bırakıyorlar. O yüzden avantajı var” şeklinde sürdürdü.
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