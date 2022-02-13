Doğu Demirkol'dan 'Maske Kimsin Sen' paylaşımı: 'Formatı satın aldım, YouTube'dan devam'

13 Şubat 2022 Pazar, 16:42

RTÜK'ün hakkında inceleme başlatacağını duyurmasıyla gündeme oturan, FOX TV'nin sevilen yarışma programı 'Maske Kimsin Sen?' 12 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanan final bölümüyle ekranlara veda etti.

Ünlü isimlerin, maske ve kostüm kullanmak suretiyle kimliklerini gizleyerek şarkı söylediği ve jüri üyelerinin de yarışmacıların kim olduklarını bulmaya çalıştığı 'Maske Kimsin Sen' yarışması sosyal medyada yayınlandığı ilk zamanlarda eleştirilerin hedefi olmuştu.

Tartışmalar sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Basın ve Yayın Faaliyetleri” başlıklı bir genelge yayımlamış; Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, Türk toplumunun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen ve son günlerde özellikle yabancı içeriklerin uyarlaması şeklinde ekranlara gelen televizyon programlarına karşı adım atılacağı ifade edilmiş ve bunlardan birisi de 'Maske Kimsin Sen' olarak gösterilmişti.

"FORMATI SATIN ALDIM"

Dün gece ekranlara veda eden yarışmanın final bölümü, sosyal medyaya damga vurdu. Aralarına ünlü isimlerin de dahil olduğu pek çok kişi, programın yayından kaldırılmasına tepki gösterdi.

Yarışma gündemdeki yerini korurken; jürideki isimlerden olan komedyen Doğu Demirkol'dan da bir 'Maske Kimsin Sen' paylaşımı geldi.

Demirkol, programın yayından kaldırılmasının ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda “Telaşa mahal yok, Maske Kimsin Sen formatını satın aldım. YouTube’dan devam ediyorum. Haftalık bin lira yevmiyeyle çalışacak ünlüler bana ulaş!” ifadelerini kullandı.