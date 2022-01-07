Espride pişti oldular: Doğu Demirkol'dan Cem Yılmaz'a gönderme

07 Ocak 2022 Cuma, 15:48

Son olarak ‘Diamond Elite Platinum Plus’ ile sevenlerinin karşısına çıkan ve yılbaşına özel Netflix'te yayınlanan gösterisi ile adından söz ettiren ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın, Doğu Demirkol ile espri konusunda pişti olduğu ortaya çıktı.

Cem Yılmaz'ın "Allah diyen aslan" esprisini Doğu Demirkol'un da iki 2.5 yıl önce Harbiye'de yaptığı görüldü.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Demirkol, esprinin yeniden Cem Yılmaz tarafından kullanılması üzerine geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından gösterisindeki bir kareyi paylaştı. Şakaya yer verdiği görüntüleri yayınlayan Demirkol, "Eskilerden bir şaka..." notunu düştü.

MUSTAFA SANDAL’DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Doğu Demirkol'un paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın "Sıkıntı yapma Doğu'm. Sen tebessüme ve pozitif enerjiye konsantre olmaya devam et. Haa buradan kendine feyz alanlara ilham kaynağı olmaya devam et" yorumu dikkat çekti.