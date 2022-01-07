Espride pişti oldular: Doğu Demirkol'dan Cem Yılmaz'a gönderme
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Netflix'te yayınlanan Diamond Elite Platinum Plus gösterisinde yer verdiği "Allah diyen aslan" esprisini, 2 yıl önce Doğu Demirkol'un kullandığı ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından gösterisinden bir bölümü paylaşan Demirkol, Cem Yılmaz'a göndermede bulunarak, "Eskilerden bir şaka…" yorumunda bulundu. Doğu Demirkol'a ilk destek Mustafa Sandal'dan geldi.
Son olarak ‘Diamond Elite Platinum Plus’ ile sevenlerinin
karşısına çıkan ve yılbaşına özel Netflix'te yayınlanan gösterisi ile adından
söz ettiren ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın, Doğu Demirkol ile espri konusunda
pişti olduğu ortaya çıktı.
Cem Yılmaz'ın "Allah diyen aslan" esprisini Doğu
Demirkol'un da iki 2.5 yıl önce Harbiye'de yaptığı görüldü.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Demirkol, esprinin yeniden Cem Yılmaz tarafından kullanılması
üzerine geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından gösterisindeki bir kareyi
paylaştı. Şakaya yer verdiği görüntüleri yayınlayan Demirkol, "Eskilerden
bir şaka..." notunu düştü.
MUSTAFA SANDAL’DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM
Doğu Demirkol'un paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın "Sıkıntı yapma Doğu'm. Sen tebessüme ve pozitif enerjiye konsantre olmaya devam et. Haa buradan kendine feyz alanlara ilham kaynağı olmaya devam et" yorumu dikkat çekti.
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