'Maske Kimsin Sen' yarışmasındaki ünlü isimler belli oldu

''The Masked Singer” ismiyle yayınlandığı ülkelerde büyük bir izleyici kitlesine sahip olan 'Maske Kimsin Sen?' İsimli yarışma programında; kendi alanlarında ünlü olan isimler farklı maske ve kostümlerle kimliklerini gizleyerek şarkı söylüyordu.

Başarılı oyuncu Tansel Öngel’in sunuculuğunu üstlendiği yarışmada; Eda Ece, Doğu Demirkol, Melis Sezen ve Alican Yücesoy dedektiflik yapıyordu.

Kim olduğu merak edilen isimler arasında yer alan aslan, geyik, unicorn, ördek ve kuzgun, karakterlerinin maskesi final bölümünde açıldı.