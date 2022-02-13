'Maske Kimsin Sen' yarışmasındaki ünlü isimler belli oldu
''The Masked Singer” ismiyle yayınlandığı ülkelerde büyük bir izleyici kitlesine sahip olan 'Maske Kimsin Sen?' İsimli yarışma programında; kendi alanlarında ünlü olan isimler farklı maske ve kostümlerle kimliklerini gizleyerek şarkı söylüyordu.
Başarılı oyuncu Tansel Öngel’in sunuculuğunu üstlendiği yarışmada; Eda Ece, Doğu Demirkol, Melis Sezen ve Alican Yücesoy dedektiflik yapıyordu.
Kim olduğu merak edilen isimler arasında yer alan aslan, geyik, unicorn, ördek ve kuzgun, karakterlerinin maskesi final bölümünde açıldı.
Yayınlandığı ilk günden itibaren tartışmalara konu olan yarışma nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Basın ve Yayın Faaliyetleri” başlıklı bir genelge yayımladı.
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, Türk toplumunun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen ve son günlerde özellikle yabancı içeriklerin uyarlaması şeklinde ekranlara gelen televizyon programlarına karşı adım atılacağı ifade edilmiş ve bunlardan birisi de 'Maske Kimsin Sen' olarak gösterilmişti.
"REYTİNGLERDEN DOLAYI SONLANDIRIYORUZ"
Yarışmanın akıbetiyle ilgili konuşan Fatih Aksoy, “Bizim yaptığımız şey, dünyanın 50 ülkesinde yayınlanmış bir formatı alıp burada yayınlamaktı. Ocak döneminde başlasın, bir sezon gitsin diye bu işi yaptık ama 2,50 reyting alınca kanalla konuştuk ve reytinglerden dolayı sonlandırmaya karar verdik. Kötü bir program değildi ama Türkiye'de sert rekabete dayanamadı. 9. bölümde final yapacağız. Biraz erken final yapmış olacağız” demişti.
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