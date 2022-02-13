'Maske Kimsin Sen' final yaptı, Eda Ece'nin sözleri programa damga vurdu: 'Suudi Arabistan'da bile...'
İktidar ve iktidara yakın medya organları tarafından hedef gösterilmesinin ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yayından kaldırılan ‘Maske Kimsin Sen’ programının final bölümüne jüri üyesi Eda Ece’nin sözleri damga vurdu. Ece, "Suudi Arabistan’da bile 3 ya da 4. sezonda. Bu ülkede bu kadar kısa sürmüş olması beni çok üzdü" dedi.
FOX TV'de yayınlandığı andan itibaren büyük ilgi gören "Maske Kimsin Sen" yarışması trollerin hedef göstermesi ve RTÜK'ün harekete geçmesinin ardından 12 Ocak Cumartesi akşamı erken final yaptı.
Eda Ece, Melis Sezen, Doğu Demirkol ve Alican Yücesoy'un dedektiflik rolünü üstlendiği ve “The Masked Singer” adıyla tüm dünyada fenomen olan program 9. bölümüyle ekranlara veda etti.
"BENİ ÇOK ÜZDÜ"
Yarışmanın jüri üyelerinden Eda Ece'nin konuşması ise finale damga vurdu.
“Amerika daha yeni 7. sezona başladı. Suudi Arabistan’da bile 3 ya da 4. sezonda" diyen Eda Ece, "Bu ülkede bu kadar kısa sürmüş olması beni çok üzdü. Çünkü dansın, eğlencenin, şarkının, mutluluğun olduğu bir yarışmaydı. İçinde başka da hiçbir şey yoktu. Sadece seyirciye bir görsel şölen sunmak, bu can sıkıcı günlerde, farklı formatlar görmek, çok güzel bir fikirdi. Ben şahsen yaptığım işten gurur duyuyorum. Çok sevdik maskeyi biz. Çok üzülüyorum şu anda bittiği için” ifadelerini kullandı.
PROGRAM FORMATI
Programda; kendi alanlarında ünlü isimler farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini gizleyerek şarkı söylüyor, jüri üyeleri, stüdyodaki ve ekran başındaki seyirciler yarışmacının kim olduğunu tahmin etmeye çalışıyorlardı.
67 ülkede yayınlanan yarışma 'satanizm' ve 'paganizm' propagandası yaptığı iddiasıyla eleştirilerin hedefi haline gelmişti.
KİM BİRİNCİ OLDU?
Maske Kimsin Sen yarışmasında "Aslan" birinci oldu.
Programda "Aslan" Özge Borak, "Tavus kuşu" Emre Altuğ, "Unicorn" ise Berna Laçin çıktı.
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