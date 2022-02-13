Demet Akalın, 'Maske Kimsin Sen'in final yapmasına isyan etti: 'Ne geçti elinize?'
Ekrana geldiği ilk günden bu yana yandaş medya ve RTÜK tarafından hedef alınan, ayrıca Resmi Gazete'de yayımlanan 'Basın ve Yayın Faaliyetleri' genelgesi sonrasında da gündeme gelen 'Maske Kimsin Sen' yarışması 12 Ocak Cumartesi akşamı final yaptı. Yarışmanın son bölümü sosyal medyada gündem olurken; programın final yapmasına Demet Akalın bir paylaşım yaparak isyan etti.
RTÜK'ün hakkında inceleme başlatacağını duyurmasıyla gündeme oturan, FOX TV'nin sevilen yarışma programı 'Maske Kimsin Sen?' 12 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanan final bölümüyle ekranlara veda etti.
Ünlü isimlerin, maske ve kostüm kullanmak suretiyle kimliklerini gizleyerek şarkı söylediği ve jüri üyelerinin de yarışmacıların kim olduklarını bulmaya çalıştığı 'Maske Kimsin Sen' yarışması sosyal medyada yayınlandığı ilk zamanlarda eleştirilerin hedefi olmuştu.
YANDAŞ MEDYA HEDEF ALMIŞTI
Yarışmada maskelerin çok korkutucu olduğu ve pagan figürleri içerdiği öne sürülürken, programda satanizm propagandası yapıldığı iddia edilmişti. Sosyal medyada birçok troll hesap tarafından, söz konusu yarışmanın yayından kaldırılması istenmişti. Yarışma yandaş medya tarafından da hedef alınmıştı.
'MASKE KİMSİN SEN' GENELGESİ
Tartışmalar sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Basın ve Yayın Faaliyetleri” başlıklı bir genelge yayımlamış; Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, Türk toplumunun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen ve son günlerde özellikle yabancı içeriklerin uyarlaması şeklinde ekranlara gelen televizyon programlarına karşı adım atılacağı ifade edilmiş ve bunlardan birisi de 'Maske Kimsin Sen' olarak gösterilmişti.
Yarışmanın yapımcısı Fatih Aksoy ise geçen günlerde yaptığı açıklamada final yapacaklarını duyurmuştu.
DEMET AKALIN FİNAL KARARINA İSYAN ETTİ
Dün gece ekranlara veda eden yarışmanın final bölümü, sosyal medyaya damga vurdu. Eda Ece, Melis Sezen, Doğu Demirkol ve Alican Yücesoy'un jüri koltuğunda oturduğu, Tansel Öngel'in sunuculuğunu yaptığı programda tüm maskeler açıldı.
#MaskeKimsinSen etiketi Twitter'da gündem olurken, Demet Akalın ise programın final yapmasına isyan etti.
"NE GEÇTİ ELİNİZE?"
Akalın, Eda Ece'nin yer aldığı bir kareyi paylaşarak "Her hafta Ece'nin güzelliğini, ne giydiğini görmeden sahneye çıkmıyordum… Azıcık dertlerden uzaklaştırdığı bir müzik programıydı… Şimdi şikayet edenlere sormak lazım? Ne geçti elinize diye! Elinde kumanda var bu da en büyük özgürlük!" ifadelerini kullandı.
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