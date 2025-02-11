Doğu Demirkol'dan 'namaz' açıklaması: 'Bu bir şeyi temsil ettiğim anlamına gelmez'

Yayınlanma: 11.02.2025 - 14:37

Güncelleme: 11.02.2025 - 14:37

Hayatının anlatıldığı ‘Doğu’ dizisinin 3. sezonuyla gündemde olan ünlü komedyen Doğu Demirkol, internette kendisiyle ilgili en çok aratılan sorulara yanıt verdi.

GAİN’in YouTube kanalında yayınlanan videoda, özel hayatına ve kariyerine dair samimi açıklamalarda bulundu.

"NAMAZ KILIYORUM AMA BU BİR TEMSİLİYET DEĞİL"

‘Ahlat Ağacı’ ve ‘Ölümlü Dünya’ filmleriyle tanınan Demirkol, namaz kıldığı için gelen tepkilere de değindi. Konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Namaz kılıyorum evet, ama bu bir şeyi temsil ettiğim anlamına gelmez. 'Hem namaz kılıyor hem ne biçim şeyler yapıyor' diye çok mesaj geliyor. Namaz kılan insan için doğru temsil değilim. Ben kendi çapımda namaz kılıyorum. Namazın yanı sıra onu dengeleyecek günahlarım da var."

Bu açıklaması sosyal medyada gündem olurken, takipçileri arasında farklı yorumlara neden oldu.

KARDEŞİ VE AİLESİ HAKKINDA KONUŞTU

Doğu Demirkol, "Kardeşi Büşra kimdir?" sorusuna da esprili bir yanıt verdi:

"Sosyoloji doktoru akademisyen çocuk. Entel, gıcık bir kız. Ailemize sonradan eklendi."

Ailesi hakkında konuşurken, anne ve babasının ayrı olup olmadığı sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:

"Dünyaları ayrı. Ayrı dünyanın insanları."

“MESLEĞİMLE EVLİYİM”

Özel hayatına dair sorulara mizahi bir dille yaklaşan Demirkol, "Kiminle evli?" sorusuna, “Mesleğimle evliyim, komediye âşık” diyerek yanıt verdi.

Ayrıca, sık sık kendisini başkalarına benzetenlere de gönderme yaparak "Bir meşrubat şişesiyle müzik çalan bir arkadaş var, ona benzetiyorlar" dedi.