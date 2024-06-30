Ünlü komedyen Doğu Demirkol'un, Saba Tümer'e konuk olduğu program yayından kaldırıldı

Yayınlanma: 30.06.2024 - 12:38

Güncelleme: 30.06.2024 - 12:48

Ünlü komedyen Doğu Demirkol, Saba Tümer'in her hafta YouTube'da yayınlanan 'Saba Tümer'le' programının konuğu oldu.

Heyecanla programı açıp izlemek isteyenler bir anda neye uğradığını şaşırdı. Program yarıda kesilip yayından kaldırıldı.

Sadece Tümer'in Instagram hesabı üzerinden yayınladığı fragmanı kalan programın görüntülerine sosyal medyada yorum yağdı.

Sosyal medya kullanıcıları; 'Video neden kaldırıldı?', 'İzlerken yarıda kesildi', 'Gece gece videonun kaldırılması normal mi?' gibi yorumlar yaptılar. Konuya dair Saba Tümer'den herhangi bir açıklama ise henüz gelmedi.