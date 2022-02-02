Doğu Finlandiya Üniversitesi araştırması: 'Domates, felç riskini yüzde 59 oranında düşürüyor'
Fin bilim insanlarının, herkesin iyi tanıdığı bir sebze olan domatesin felç riskini yüzde 59 oranında düşürebildiğini saptadığı bildirildi. Bilim insanları böylelikle likopen seviyesi yüksek olan kişilerin, düşük düzeyde olanlara göre felç geçirme olasılığının yüzde 59 daha az olduğu sonucuna vardı.
Yemeklerin ve sofraların vazgeçilmez malzemelerin biri olan
domatesin, felç riski karşısında etkili olduğu ortaya çıktı. Fin bilim
insanları, herkesin iyi tanıdığı bir sebze olan domatesin felç riskini yüzde 59
oranında düşürebildiğini aktardı.
Sputnik Türkiye’nin, İngiliz Daily Express’ten aktardığı habere
göre, Doğu Finlandiya Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı araştırma,
domatesin felcin önlenmesinde faydalı olduğunu ortaya koydu. 46 ila 65 yaş
arasındaki bin 31 erkeğin katıldığı araştırmanın başında tüm katılımcıların
felç için başlıca risk faktörü olan kan basıncının korunmasına ve kötü
kolesterol seviyesinin düşürülmesine yardım eden güçlü bir antioksidan olan
likopen seviyeleri test edildi.
259 KİŞİDEN SADECE 11’İ FELÇ GEÇİRDİ
Araştırmaya katılanlar ortalama olarak 12 yıl boyunca
gözlemlendi. Bu dönemde toplam 67 kişi felç geçirdi. Aynı zamanda
araştırmacılar, en düşük likopen seviyesine sahip 258 erkek arasından 25
kişinin felç geçirdiğini, en yüksek değerlere sahip 259 erkekten ise sadece 11
kişinin felç geçirdiğini kaydetti.
Bilim insanları böylelikle likopen seviyesi yüksek olan
kişilerin, düşük düzeyde olanlara göre felç geçirme olasılığının yüzde 59 daha
az olduğu sonucuna vardı. Çalışmada, sofradaki ana likopen kaynaklarından
birinin domates olduğuna dikkat çekildi.
Bilimciler, araştırmaya ilişkin notlarında, “Bu prospektif
çalışma, domates ve domates bazlı ürünlerin tüketildiğini gösteren serumda
yüksek likopen yoğunluğunun erkeklerde her türlü felç ve iskemik felç riskini
azalttığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.
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