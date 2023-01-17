Bitkisel (vegan) süt nedir? Badem, yulaf, fındık sütü evde nasıl yapılır?

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 09:35

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 09:35

Hayvansal süt içmenin çok faydalı olduğunun söylendiği, çocuklardan yetişkinlere herkesin kalsiyum ihtiyacı için hayvansal sütün önerildiği günler çok geride kaldı. Artık birçok uzman hayvansal sütlerin bizler için faydalı olmadığı ve kullanımının minimuma indirilmesi gerektiği görüşünde. Bitkisel sütün bir çok çeşidi bulunur; en çok tercih edilenler fındık sütü, badem sütü, soya sütü, hindistan cevizi sütü ve yulaf sütüdür. Bitkisel süt, genellikle kuruyemişlerden elde edilir. Son zamanlarda marketlerde bulmak oldukça kolay, aynı zamanda evde de kendiniz kolayca hazırlayabilirsiniz.

EVDE BiTKiSEL SÜT NASIL YAPILIR?

Evde bitkisel süt elde etmek oldukça kolaydır. Dilerseniz pratik bir şekilde bitkisel süt yapabilir ve sağlıklı bir şekilde tüketebilirsiniz. Örneğin badem sütü ya da fındık sütü elde etmek istiyorsanız, öncesinde suda bekletilerek yumuşaması sağlanır ve sonrasında blendır ya da sebze sıkacağı kullanılarak sütü elde edilir. İşte en çok tüketilen 3 bitkisel süt tarifi…

BADEM SÜTÜ

Malzemeler

1 bardak çiğ badem

3 bardak su

Süzmek için tülbent

Yapılışı

1 bardak çiğ bademi 1 bardak suyla geceden ıslatın.

Sabah suyu süzüp, çiğ bademi ve 2 bardak suyu rondodan süt rengini alıncaya kadar çekin.

Tülbentle süzerek süt ve posa olarak ayırın. Posayı isterseniz kek ve kurabiyelerde kullanabilirsiniz.

Sütü buzdolabında saklayabilirisiniz.

YULAF SÜTÜ

Malzemeler

1 su bardağı yulaf ezmesi

1 su bardağı kaynar su

3 su bardağı soğuk su

Yapılışı

Yulaf ezmesini bir kaba alın.

Üzerine kaynar suyu döküp ağzı örtülü şekilde 15 dk bekletin.

Yulaflar şişince soğuk suyu döküp rondodan çekin.

Bir tülbent yardımıyla sütü süzün ve buzdolabında saklayın.

FINDIK SÜTÜ

Malzemeler

1 su bardağı çiğ fındık içi

5 su bardağı su

Yapılışı

Fındıkları geceden suda bekletin.

Suyunu süzün ve fındıkları rondodan geçirin.

Tülbent yardımıyla süzün.

Kalan posayı istediğiniz yerde kullanabilirsiniz.

Sütü buzdolabında saklayabilirsiniz.

BiTKiSEL SÜTÜN FAYDALARI NELERDiR?

Bitkisel sütler içeriğinde yer alan vitaminlerden dolayı günümüzde sıklıkla tercih edilen süt gruplarındandır. Bitkilerden elde edilen sütlerin genellikle laktoz bulundurmayan ve kolay hazmedilir bir yapıları bulunur. Bu sayede hayvansal sütlerin hazımsızlık, şişlik ve gaz gibi sorunları bitkisel süt tüketiminde görülmeyen durumlardır.

Badem sütü: En besleyici bitkisel süt çeşitlerinden olan badem sütü, beyin fonksiyonlarını düzenler ve sindirime yardımcı oluyor. Ayrıca kas gelişimine yardımcı.

Hindistan cevizi sütü: Metabolizmayı hızlandırır. Antibakteriyel özelliklere de sahip.

Soya sütü: En sık tüketilen bitkisel sütlerden olan soya sütü, laktoz içermediğinden kolay sindirim özelliğine sahip. Kan dolaşımını hızlandıran soya sütü, yüksek miktarda kalsiyum içeriyor ve kolesterolü düşürüyor…

Ceviz sütü: Ceviz sütü, kalp şeker ve damar hastalıklarını önlemeye yardımcı oluyor.

Yulaf sütü: Yulaf sütü, sindirim sistemini düzenliyor ve uzun süre tok tutuyor. Karbonhidrat zengini olan yulaf sütü, aynı zamanda şeker hastalığı riskini de düşürüyor.