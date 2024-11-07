Doğukan Güngör 'Fatih'i tokatla' sitesi hakkında konuştu: 'Kendimi tokatladım'
Doğukan Güngör, 'Fatih’i Tokatla' sitesiyle ilgili yaşadığı komik anısını anlatarak izleyicileri güldürdü: "Bir hanımefendi, 'Kendinizi tokatlar mısınız?' diye sordu; cesaretini takdir ettim ve kendimi tokatladım"
Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbetinde 'Fatih Ünal' karakterini canlandıran Doğukan Güngör, Show TV Dijital YouTube kanalında yayınlanan Show Kuşu programına konuk oldu. Programda Burcu Taflanoğlu'nun sorularını yanıtlayan Güngör, 'Fatih' karakteri için açılan ve geniş yankı uyandıran "tokat sitesi" hakkında ilginç bir anısını paylaştı.
Güngör, karakteri Fatih Ünal’ın dizide izleyicilerin tepkisini çeken hareketleriyle sık sık gündeme geldiğini ve bu nedenle "Fatih’i Tokatla" adlı bir site açıldığını hatırlattı.
Güngör, sitenin açılmasından sonra yaşadığı komik bir anısını anlatırken, "Bir hanımefendi yanıma çok sakin bir şekilde gelip 'Bir kere kendinizi tokatlar mısınız?' diye sordu. Telefonunu önüme koydu. Ben de ona baktım, cesaretini takdir ettim ve kendimi tokatladım," diyerek gülümsetti.
Doğukan Güngör'ün bu içten ve esprili paylaşımı izleyicilerden büyük ilgi gördü.
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