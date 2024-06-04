Doğukan Güngör'den Aleyna Yalçın ile aşk iddialarına yanıt verdi: 'Arkadaşım'

Yayınlanma: 04.06.2024 - 16:05

Güncelleme: 04.06.2024 - 16:05

Oyuncu Doğukan Güngör'ün dansçı Aleyna Yalçın ile yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülmüştü.

Doğukan Güngör ile Aleyna Yalçın'ın kısa bir süre önce görüntülenmesi bu iddiaları yeniden gündeme getirmişti.

Konuyla ilgili konuşan Doğukan Güngör, iddialara son noktayı koydu. 27 yaşındaki oyuncu, Aleyna Yalçın ile aşk yaşamadığını ifade ederek; "Sevdiğim bir dostum" açıklamasında bulundu.

