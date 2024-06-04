Kızılcık Şerbeti'nde iki ayrılık daha... Alev ve Çimen diziye veda ediyor

Reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti dizisi bu cuma ikinci sezonu tamamlarken diziden ayrılan oyuncular

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.06.2024 - 10:05
Kızılcık Şerbeti'nde iki ayrılık daha... Alev ve Çimen diziye veda ediyor
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Kızılcık Şerbeti unutulmaz bir sezon finaline imza atacak. Melis Civelek ve Zeynep Gür‘ün kaleme aldığı dizı tıpkı Aşk-ı Memnu finali gibi şoke eden bir finalle tatile çıkacak. Ketche’nin yönettiği dizide Umut’a hayat veren Serkan Tınmaz ile Rüzgâr’ı canlandıran Yiğit Kirazcı’nın vedasının ardından iki ayrılık daha yaşanacak.

Geçen günlerde sette astım krizi geçiren ve çektiği videolarla gündeme gelen dizinin Alev’i Müjde Uzman ekibe veda edecek. Diğer ayrılan isim de Çimen’i canlandıran Selin Türkmen.


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