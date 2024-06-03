Oyuncu Serkan Tınmaz, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosundan ayrılıyor

Yiğit Kirazcı'nın ardından başarılı oyuncu Serkan Tınmaz da Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldı. Partneri ve aynı zamanda yakın arkadaşı olan Tınmaz'a veda eden Ceren Karakoç Yalazoğlu, "Projeler başlar, biter. Bana partner olmanın konforunu yaşattın" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.06.2024 - 17:39
Oyuncu Serkan Tınmaz, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosundan ayrılıyor
Abone Ol google-news

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerinde yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. 4 ismin ayrılacağı konuşulan diziye Yiğit Kirazcı'nın ardından Serkan Tınmaz da veda ediyor.

Dizide Nursema'nın eşi Umut'u oynayan Serkan Tınmaz, yeni sezonda hikayesi bittiği için projede yer almayacak. Tınmaz ile uzun zamandır arkadaş olan ve dizide de iki partneri oynayan Ceren Karakoç Yalazoğlu, Instagram hesabından veda paylaşımı yayınlayarak "Benim canım; projeler başlar, projeler biter. Biz hep beraberiz. Partner olmanın konforunu bana hep yaşattın. Yeni maceralarımıza. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.


yiğit kirazcı haberleri Serkan Tınmaz haberleri kızılcık şerbeti haberleri

İlgili Haberler

Kızılcık Şerbeti'nde veda edecek ikinci isim belli oldu

Kızılcık Şerbeti'nde veda edecek ikinci isim belli oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisinden bir sahne paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisinden bir sahne paylaştı
Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? Kızılcık Şerbeti sezon finalinde neler olacak?

Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? Kızılcık Şerbeti sezon finalinde neler olacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler