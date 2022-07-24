Doğukan Manço'dan Zeynep Bastık'a: Hiç mi saygın yok?
Kapadokya'daki 3. Uluslararası Sıcak Hava Balon Festivali'nde DJ ve prodüktör Doğukan Manço, kendisinden önce sahne alan şarkıcı Zeynep Bastık’a tepki gösterdi.
Kapadokya'daki 3. Uluslararası Sıcak Hava Balon Festivali'nin ikinci gününün kapanışını yapan Doğukan Manço, yaklaşık bir saat boyunca sahnede kaldı.
Kendisinden önce sahne alan Zeynep Bastık’ın sahne finalini 'Ben Adam Olmam' ve 'Sakin Ol' şarkıları ile yapmasına sinirlenen sanatçı, sosyal medyadan açıklama yaptı.
Manço, "Bugün peş peşe sahnemiz vardı. Ben senden önce sahne alsaydım, sana olan saygım gereği senin popüler olduğun şarkıları repertuvarıma koymazdım. Ama sen final şarkılarını peş peşe 'Ben Adam Olmam' ve 'Sakin Ol' olarak seçtin. Tesadüf mü, yoksa sahneme hiç mi saygın yok?" ifadelerini kullandı.
Bugün peşpeşe sahnemiz vardı.Ben senden önce sahne alsaydım,sana olan saygım gereği senin populer olduğun şarkıları repertuarıma koymazdım.Ama sen final şarkılarını peşpeşe(Ben adam olmam) ve (Sakin ol) olarak seçtin. Tesadüf mü oldu yoksa sahneme hiç mi saygın yok?@zeynepbastk— Doğukan Manço (@mancolog) July 23, 2022
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