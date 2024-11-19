Doğum sonrası 23 kilo veren Gonca Vuslateri, sırrını açıkladı

Yayınlanma: 19.11.2024 - 14:49

Güncelleme: 19.11.2024 - 14:50

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, 26 Nisan 2024'te kızı Asya'yı dünyaya getirdikten sonra hızla kilo vermesiyle dikkat çekti.

Hamilelik döneminde 22 kilo alan Vuslateri, doğum sonrası 23 kilo vererek sağlıklı bir şekilde eski formuna kavuştu. Geçtiğimiz hafta verdiği 23 kiloyu açıklayan ünlü isim, zayıflama sırrını da paylaştı.

Mart 2024'te evlenen ve nisan ayında ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Gonca Vuslateri, hamileliği boyunca karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaşmıştı. Doğumdan kısa süre sonra ise "Leyla: Hayat... Aşk... Adalet" dizisiyle setlere döndü.

DOĞUM SONRASI NASIL 23 KİLO VERDİ?

Önceki akşam bir davete katılan Gonca Vuslateri, doğumdan sonra nasıl 23 kilo verdiğini anlattı.

2. Sayfa'nın haberine göre; Gonca Vuslateri, verdiği kilolarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Emziren bir anneyim. Bu yüzden emzirmek daha hızlı kilo vermemi sağladı. Kondisyon olarak yani. Ama emzirmeseydim de herhalde bir 15 kilo daha hızlı verebilirdim. Sadece salataya haşlanmış yumurta canım çekti. Ben hamileliği turşu suyuyla falan geçirdiğim için. Ekşi, mandalina, turşu herhalde o ödemler gidince ondan bu kadar kilo gitmiştir."