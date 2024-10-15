Gonca Vuslateri'den eşine övgü dolu sözler: 'Babaların en kıymetlisi... '

Yayınlanma: 15.10.2024 - 09:53

Güncelleme: 15.10.2024 - 09:53

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, bir süredir aşk yaşadığı Levent Bey ile Mart 2024'te dünyaevine girdi. Vuslateri, 26 Nisan tarihinde kızı Asya'yı kucağına alarak ilk kez annelik sevincini yaşadı. Doğumdan kısa bir süre sonra "Leyla" dizisiyle setlere dönen oyuncu, hem bebeğiyle ilgileniyor hem de oyunculuk kariyerini sürdürüyor.

Eşi Levent Bey ile görüntülü konuşmalarını sosyal medyada takipçileriyle paylaşan Vuslateri, bu anlara "Babaların en kıymetlisi... En güzeli, içimdeki çocuğun sevinci, oh be'si... Sevdiğim. Bana setteyken enerji depoladılar. Oh" notunu düştü.

Ayrıca geçtiğimiz ay ünlü sanatçı ve gazetemiz yazarI Müjdat Gezen'i ziyarete giden Vuslateri, bu ziyaret sırasında kızının yüzünü ilk kez göstermişti.

LEVENT BEY HAKKINDA SAMİMİ AÇIKLAMALAR

NTV ekranlarında Ceyda Düvenci'nin sunumuyla yayınlanan "Bambaşka Sohbetler" programına konuk olan Gonca Vuslateri, eşi Levent Bey hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Vuslateri, "Levent devlet memuru, benim sektörümden ve hayatımdan çok uzakta bir yerde. O kadar mutluyuz ki, dışarıdan sektörden olmayan biriyle olmanın verdiği bir huzur var. Benim işimin magazinsel bir tarafı var, o taraf da kışkırtıcı. Evde ünlü değilim, evin başka bir hayatı var. Benim domestik tarafım çok bilinmez. Erkek arkadaşımla hiç ortak yanımız yok" ifadelerini kullandı.