Son dakika... Serenay Sarıkaya'nın menajeri Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatıldı

Yayınlanma: 10.01.2025 - 14:51

Güncelleme: 10.01.2025 - 15:07

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ID Danışmanlık şirketinin kurucusu ve sahibi Ayşe Barım hakkındaki iddiaları ihbar kabul ederek soruşturma başlattı.

Son bir kaç gündür bazı ünlü oyuncular tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, ID Danışmanlık Ltd. Şti'nin kurucusu ve sahibi Ayşe Barım hakkında 'dizi-film sektöründe tekelleşme' iddiaları ortaya atıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Serenay Sarıkaya gibi bazı sanatçıların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialar gerekçesiyle maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için soruşturma başlatıldı.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ve menajeri Ayşe Barım'ın kendisine 'biat etmeyenleri' piyasadan uzaklaştırdığı ve kendi oyuncularının önünü açtığı öne sürülmüştü.

tv100 yazarı Fuat Uğur'un 2024 tarihli bir yazısı sosyal medyada tekrar gündem oldu. Uğur, "TV kanallarında ve dijital platformlarda hep aynı isimlerin oynadığını, bir mafya sistematiği" olduğunu ileri sürmüştü.

Sektörün tekelleştiğini iddia eden Uğur, belli başlı birkaç menajerlik ajansına bağlı olmayanların sektörde şansı olmadığını belirtmiş, sektörü elinde tutan birkaç isim olduğunu iddia etmişti.

ID İLETİŞİM'DEN AÇIKLAMA

ID İletişim'den yapılan açıklamada, "Şirketimizin kurucu ortağı Ayşe Barım ve uzun süredir birlikte çalıştığı oyuncumuz Serenay Sarıkaya, gerçek olmayan ve ahlak dışı iddialarla ilişkilendirilmiştir" denilmişti.

SARIKAYA'DAN İDDİALARA İLK YANIT

Ajansının açıklamasını daha önce Instagram hesabından paylaşan Serenay Sarıkaya, iddialara ilişkin ilk kez konuşmuştu.

Sarıkaya gazetecilere yaptığı şu ifadeleri kullanmıştı:

"O kadar tuhaf ve akılalmaz şeyler ki söylenecek hiçbir şey yok buna. Zaten ID İletişim olarak da ben kişisel olarak da mahkemeye taşıdık süreci. Mahkemede olduğu için de bir şey söylemek istemiyorum. Çok garip, anlaşılması güç. Doğrudan ahlaksız ithamlar var bize yapılan."