Don't Look Up filminde 'seks hattı' tartışması: Yönetmen açıklama yaptı

22 Ocak 2022 Cumartesi, 11:17

Netflix'in ses getiren Don't Look Up filminde Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) ve Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) adlı astronomlar, Dünya'yı 6 ay içinde yok edecek bir kuyrukluyıldızın yaklaştığını söyleyerek insanlığı uyarmaya çalışıyor.

Halkın, kuyrukluyıldız tehdidiyle ilgili soru sorması ve endişesini gidermesi için bir yardım hattı kuruluyor. Ekranda söz konusu telefon numarası da gösteriliyor.

Filmin 24 Aralık'ta yayımlanmasının ardından bu numaranın bir seks hattı olduğu ortaya çıkmıştı. Bir kadın sesinin, telefon numarasını arayanları şu ifadelerle karşıladığı açıklanmıştı:

"ABD'nin en seksi hattına hoş geldiniz. Beyler seksi hanımlar sizinle konuşmak için bekliyor. Şimdi 1'e basın. Hanımlar ilginç ve heyecan verici erkeklerle konuşmak için 2'ye basın."

"HİÇBİR ŞEKİLDE PLANLAMADIK"

McKay, söz konusu bölüm için telefon numarası alacaklarını ancak buna zaman kalmadığını söyledi ve şöyle devam etti:

"Yani bu sadece rasgele bir telefon numarası. Numaranın, bir seks hattı olmasını hiçbir şekilde planlamadık."

"Benim haberim olmadan Netflix'ten veya stüdyomuzdan biri numarayı seçmediyse bu sadece bir kaza" diyen McKay, bunun da pek ihtimal dahilinde olmadığını ve kimsenin bilerek böyle bir hareket yapmayacağını kaydetti.