Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi Volkan Bayarslan kimdir? Volkan Bayarslan'ın beşiktaş ve fenerbahçe karnesi...

29 Eylül 2022 Perşembe, 11:14

Volkan Bayarslan, 1 Ocak 1978 yılında Erzurum'da doğdu. TFF Bölge Müdürlüğü görevinde de bulunan Aytaç Bayarslan’ın oğludur. 2000 yılında hakemliğe başladı ve 2002 yılına ilk profesyonel maçına yardımcı hakem olarak çıktı. 2008 yılından 2011 yılına kadar genellikle 4. hakemlik yapan Bayarslan, Süper Ligde ilk defa hakem olarak 30 Ekim 2011'de oynanan Bursaspor ve Manisaspor maçında görev yaptı.

2016 yılında Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 89. dakikasında sahaya atlayan bir futbol holiganı tarafından saldırıya uğradı. Süper Lig tarihinde ilk kez bir hakem maçın oynandığı esnada tribünden gelen bir kişi tarafından somut fiziki saldırıya uğradı.

VOLKAN BAYARSLAN'IN FUTBOLCULUK GEÇMİŞİ

Erzurumspor Alt Yapısında futbola başladı. Oltuspor forması giydi. Eğitim için gittiği Trabzon'da Köprübaşı Gençlikspor takımında futbol oynadı. Burada profesyonelliğe geçen Bayarslan Ağrıspor'a transfer oldu. 1999 yılında yaşadığı sakatlık nedeniyle profesyonel futbolu bırakıp hakemliğe başladı.

VOLKAN BAYARSLAN'IN BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE KARNESİ...

Bayarslan bu sezon birer kez Beşiktaş ve Fenerbahçe maçı yönetti. Bu maçlarda iki büyük takım rakiplerini mağlup etti. Bayarslan bu sezon toplamda 5 maça çıktı. Bayarslan kariyerinde toplam 4 kez Beşiktaş maçlarında düdük çaldı. Beşiktaş, bu 4 maçı da kazandı. Fenerbahçe maçlarında ise iki kez görev aldı. Sarı-lacivertliler de Bayarslan'ın yönettiği maçları kazandı.



